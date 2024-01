Neujahrs-Wunder: Zwillinge in Kroatien wurden in verschiedenen Jahren geboren

Ein außergewöhnliches Neujahrswunder hat die südkroatische Küstenstadt Split in Erstaunen versetzt. Zwei neugeborene Zwillingsschwestern, die nur zwei Minuten voneinander getrennt zur Welt kamen, werden ihre Geburtstage in unterschiedlichen Jahren feiern.

Die Geburtsurkunden der Schwestern weisen ein bemerkenswertes Detail auf: Das erste Mädchen wurde am 31. Dezember 2023 um 23:59 Uhr geboren, während ihre jüngere Schwester am 1. Jänner 2024 um 00:01 Uhr das Licht der Welt erblickte. Ein kurioser Umstand, der das Krankenhauspersonal in Split in Staunen versetzte.

„unübliche Situation“

„Das ist eine wirklich unübliche Situation“, erklärte Damir Roje, der Leiter der Geburtsabteilung des zuständigen Krankenhauses, gegenüber lokalen Medien. Roje, der bereits eine beachtliche Anzahl von Zwillingsgeburten begleitet hat, betonte, dass er eine solche Konstellation noch nie erlebt habe. Zwar seien Zwillingsgeburten an zwei verschiedenen Tagen nicht ungewöhnlich, eine Geburt in zwei unterschiedlichen Jahren sei jedoch eine Premiere.

Zwillingsgeburten sind an sich schon eine Besonderheit. In Österreich zum Beispiel kommen bei etwa 30 von 1.000 Geburten Zwillinge zur Welt. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass Zwillinge an unterschiedlichen Tagen oder gar Jahren geboren werden, ist äußerst gering. Das macht den Fall der kroatischen Schwestern umso bemerkenswerter.

Die Geburt der beiden Mädchen hat in Split für Aufsehen gesorgt. Doch trotz der kuriosen Umstände sind Mutter und Kinder wohlauf und erfreuen sich bester Gesundheit. Sie können sich nun auf ein Leben voller einzigartiger Geburtstagsfeiern freuen – mit nur zwei Minuten, aber einem ganzen Jahr Unterschied.