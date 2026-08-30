Noch nie so viele Hitzetote – AGES veröffentlicht Zahlen für Österreich

Österreich erlebt den tödlichsten Hitzesommer seit Beginn der Aufzeichnungen und die Zahlen sprechen eine erschreckend klare Sprache.

Die Hitzewelle im Sommer 2026 hat in Österreich einen neuen Höchststand bei hitzebedingten Todesfällen verursacht.

Wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mitteilt, kamen in den Monaten Juni und Juli 2026 insgesamt 646 Menschen durch die Folgen extremer Hitze ums Leben. Zum Vergleich: Im Sommer 2024 belief sich die Zahl der Hitzetoten bis Ende Juli auf 570, im Jahr 2023 waren es lediglich 284.

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Den absoluten Temperaturhöhepunkt des Sommers markierte der 31. Juli 2025, als in Wieselburg in Niederösterreich 40,3 Grad Celsius gemessen wurden – ein neuer Rekordwert für einen Juli-Tag. Die AGES ermittelt die Zahl der hitzebedingten Todesfälle mithilfe eines wissenschaftlichen Berechnungsmodells, das Sterbedaten mit meteorologischen Messwerten verknüpft.

Gefährdete Gruppen

Dass anhaltend hohe Temperaturen die Gesundheit der Bevölkerung erheblich belasten, unterstreicht das Gesundheitsministerium mit deutlichen Worten. „Die aktuellen Zahlen zu den hitzebedingten Todesfällen zeigen erneut, wie stark hohe Temperaturen die Gesundheit der Menschen in Österreich belasten“, erklärte das Ministerium. Als besonders gefährdet gelten ältere Menschen sowie Personen, die an Vorerkrankungen leiden.

Maßnahmen zur Prävention

Fachleute raten dazu, während Hitzewellen viel zu trinken, körperliche Aktivitäten auf ein Minimum zu reduzieren und kühle Innenräume aufzusuchen. In österreichischen Städten sollten Notrufnummern und Hilfsdienste jederzeit erreichbar sein, um im Ernstfall rasch reagieren zu können.

Breitere Aufklärungskampagnen über die gesundheitlichen Risiken extremer Hitze könnten dazu beitragen, die Zahl der Todesfälle künftig zu senken.