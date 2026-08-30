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Westjordanland

Israelische Siedler attackieren US-Journalisten und palästinensische Familie (VIDEOS)

Israelische Siedler attackieren US-Journalisten und palästinensische Familie (VIDEOS)
FOTO: Screenshot
3 Min. Lesezeit |

Kameras laufen, Scheiben splittern: Im Westjordanland geraten Journalisten mitten in einen Siedlerangriff – mit Verletzten.

Im Westjordanland ist es erneut zu gewaltsamen Übergriffen durch radikale israelische Siedler gekommen. Betroffen waren sowohl Journalisten eines US-amerikanischen Fernsehsenders als auch eine palästinensische Familie.

Angriff auf Journalisten

Der Vorfall ereignete sich im Dorf Jalud, südlich von Nablus. Wie NBC News berichtet, wurden Journalisten des Senders angegriffen, während sie eine Familie zu deren verlassenem Haus begleiteten. Siedler zerschlugen dabei die Windschutzscheibe des Fahrzeugs.

Der NBC-Korrespondent schilderte den Hergang so: „Sie sprangen heraus, schlugen uns und sprangen dann zurück ins Auto.“ Eine Frau und ein Mann wurden bei dem Angriff verletzt, der Mann musste medizinisch versorgt werden.

Eskalation in Qusra

Zu einem weiteren schwerwiegenden Zwischenfall kam es im nahegelegenen Dorf Qusra, wo sich Siedler in einem palästinensischen Wohnhaus verschanzten, während sich Palästinenser in der Umgebung aufhielten. Berichte sprechen von Steinwürfen und gewaltsamen Konfrontationen. Die israelische Armee rückte an, um nach eigenen Angaben „die Randalierer zu entfernen und Gruppen zu trennen“.

Palästinensische Medien hingegen berichteten, dass die Siedler durch Soldaten faktisch geschützt worden seien. Mehrere Palästinenser erlitten Verletzungen durch Pfefferspray, zudem brachen auf palästinensischen Feldern Brände aus.

Die aktuellen Angriffe reihen sich in eine Gewaltwelle ein: Nach Angaben der UN wurden im Jahr 2024 im Westjordanland rund 1.420 Vorfälle von Gewalt durch israelische Siedler gegen Palästinenser registriert, wobei mindestens fünf Palästinenser getötet und über 350 verletzt wurden. Ein Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes bestätigt dies als bisher höchsten Wert seit Beginn der systematischen Erfassung im Jahr 2006.

Seit Ende 2022 hat die israelische Regierung mehr als hundert neue Siedlungen in dem Gebiet genehmigt. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verurteilte die Übergriffe und erklärte, die Täter würden der gesetzestreuen Siedlerbevölkerung „großen Schaden“ zufügen.

Den israelischen Sicherheitskräften wird dennoch vorgeworfen, gegen Siedlergewalt nur unzureichend vorzugehen.

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