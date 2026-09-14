Nummer eins und zwei in Wien: Stadthalle vor Tennis-Spektakel

Die Weltrangliste Eins und Zwei kommen nach Wien – und die Stadthalle wird zum Schauplatz eines Duells der Extraklasse.

Wien bekommt im Herbst Besuch von der absoluten Weltspitze. Jannik Sinner und Alexander Zverev, die beiden derzeit besten Tennisspieler der Welt, stehen beim ATP-500-Turnier Erste Bank Open gemeinsam auf der Meldeliste – und machen die Wiener Stadthalle damit zur Bühne für ein Spektakel der Extraklasse.

Sinner, aktuell die Nummer eins der Weltrangliste, und Zverev, sein direkter Verfolger auf Platz zwei, sind die Hauptattraktionen eines Teilnehmerfelds, das in dieser Dichte seinesgleichen sucht. Fünf der acht weltbesten Spieler haben zugesagt, insgesamt zehn Akteure aus den Top 20 werden in Wien aufschlagen.

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Starkes Teilnehmerfeld

Zu den weiteren namhaften Teilnehmern zählen Grand-Slam-Champion Daniil Medvedev sowie Flavio Cobolli, Frances Tiafoe und Lorenzo Musetti. Das Turnier, das vom 24. Oktober bis 1. November in der Wiener Stadthalle ausgetragen wird, hat sich längst als fester Bestandteil des internationalen Tenniskalenders etabliert.

Ausverkaufte Spieltage

Die Nachfrage spricht für sich: Mehrere Spieltage sind bereits Wochen vor dem ersten Aufschlag restlos ausverkauft. Für die teilnehmenden Stars geht es dabei nicht nur um den Applaus einer leidenschaftlichen Kulisse – sondern auch um wertvolle Weltranglistenpunkte in der heißen Phase kurz vor dem Saisonfinale. Der Turniersieger erhält 500 Weltranglistenpunkte und 461.920 Euro Preisgeld, das Gesamtpreisgeld des ATP-500-Events beträgt 2,47 Millionen Euro.

Die einzigartige Atmosphäre der Stadthalle tut ihr Übriges, um Wien immer wieder zu einem der begehrtesten Stopps auf der ATP-Tour zu machen.