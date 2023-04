Nur mit Matura-Abschluss: Bei dieser Arbeitsstelle verdient ihr 5.500 Euro

Es gibt eine aufregende neue Jobmöglichkeit für alle, die eine Matura abgeschlossen haben und mindestens 17 Jahre alt sind. Der Job bietet ein Mindestgehalt von 5.500 Euro und bietet somit eine attraktive Verdienstmöglichkeit. Wenn du interessiert bist, solltest du dich unbedingt bewerben und diese Chance nutzen.

In Österreich gibt es eine Job-Gelegenheit, die zu schön klingt, um wahr zu sein: ein Einstiegsgehalt von 5.500 Euro und lediglich ein Maturaabschluss wird als Voraussetzung benötigt. Optimalerweise solltest du zwischen 17 und 26 Jahren alt sein, aber auch ältere Bewerber sind willkommen. Die Ausbildung wird vollständig bezahlt. Doch diese Job-Anzeige ist keine Fata Morgana, sondern Realität. Die Austro Control sucht dringend nach Mitarbeitern, insbesondere Fluglotsen und Fluglotsinnen. Dies ist ein verantwortungsvoller Beruf mit einem Top-Gehalt und bezahlter Ausbildung. Um neue Mitarbeiter zu finden, veranstaltet das Unternehmen am 22. April 2023 einen eigenen „Recruiting Day“.

Recruiting Day

Am „Recruiting Day“ der Austro Control können Interessierte erfahren, wie die Auswahlverfahren und Ausbildung ablaufen und welche Sicherheitsabstände zwischen Flugzeugen einzuhalten sind. Es wird auch Einblicke in die Arbeit mit Radarsystemen und die Vergabe von Start- und Landefreigaben geben. Besucher können außerdem den virtuellen 360° Tower-Simulator besichtigen und mehr über die praxisnahe Ausbildung erfahren. Das Gehalt wird auch ein Thema sein.



Der „Recruiting Day“ findet am Samstag, 22. April von 10 bis 17 Uhr in der Schnirchgasse 17 in Wien-Landstraße statt. Die Austro Control sucht junge Menschen im Idealalter von 17 bis 26 Jahren mit Matura, gutem räumlichen Vorstellungsvermögen, Teamfähigkeit und Stressresistenz. Die Aufnahme erfordert ein mehrstufiges Auswahlverfahren mit abschließendem Assessment-Center und einem positiven fliegerärztlichen Medical-Check.

Die Ausbildung bei der Austro Control dauert drei Jahre im Ausbildungszentrum in Wien. Das Unternehmen nimmt im Durchschnitt 40 Auszubildende pro Jahr auf und Bewerbungen sind nicht nur beim „Recruiting Day“, sondern das ganze Jahr über auf www.startfrei.at möglich.