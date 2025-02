Obdachlose kaufen Rubbellos mit geklauter Karte – und gewinnen

Zwei Obdachlose in Toulouse gewinnen 500.000 Euro mit einer gestohlenen Kreditkarte. Der rechtmäßige Karteninhaber bietet an, den Gewinn zu teilen.

In der südfranzösischen Stadt Toulouse erlebten zwei obdachlose Männer ein unverhofftes Glück, als sie mit einer gestohlenen Kreditkarte Rubbellose erwarben und einen Gewinn von 500.000 Euro erzielten. Der unerwartete Reichtum versetzte sie in solch einen Schock, dass sie den Kiosk fluchtartig verließen und dabei sogar Zigaretten und Kleidung zurückließen.

Die Kreditkarte, die für den Kauf verwendet wurde, gehörte Jean-David E. Nachdem sein Rucksack aus dem Auto gestohlen worden war, versuchte er, die Karte sperren zu lassen. Zu seinem Erstaunen erfuhr er dabei, dass sie bereits für den Kauf eines gewinnbringenden Lottoscheins eingesetzt worden war. Jean-David E. erstattete Anzeige, zeigte sich jedoch bereit, diese zurückzuziehen, falls er die Gewinnsumme mit den beiden Männern teilen könnte.

Gewinnteilung vorgeschlagen

Der Anwalt von Jean-David E., Pierre Debuisson, erläuterte gegenüber dem Sender France-2 die Situation: „Ohne das Geld meines Klienten hätte sie das Los nicht kaufen können. Aber ohne sie gäbe es auch keinen Gewinn.“ Daher schlug der Karteninhaber vor, den Gewinn zu teilen, um die Anzeige zurückzunehmen. In der Zwischenzeit hat der französische Lotteriebetreiber La Francaise des Jeux (FDJ) den Gewinn eingefroren, sodass die Auszahlung an die Karten-Diebe möglicherweise nicht erfolgt. Debuisson richtete einen Appell an die obdachlosen Männer: „Sie riskieren nichts, wir teilen. Sie werden Ihr Leben ändern können.“

Vergleichbarer Fall in England

Ein vergleichbarer Fall ereignete sich im vergangenen Jahr in England. Dort hatten zwei Kriminelle mit einer gestohlenen Kreditkarte Lotto gespielt und vier Millionen gewonnen. Doch die Lottogesellschaft verweigerte die Auszahlung, und auch der rechtmäßige Karteninhaber erhielt kein Geld.