ÖFB Beach Soccer: Schweiz und Österreich im Sandkampf

Wenn sich sportliche Rivalen wie die Schweiz und Österreich gegenüberstehen, verspricht das Duell stets Hochspannung und Qualität, egal ob auf Schnee, Rasen oder, wie in diesem Fall: auf Sand. Der bevorstehende Schlagabtausch im Beachsoccer, der diesen Donnerstag im Schachen von Aarau anberaumt ist, steht ganz im Zeichen dieser langjährigen Rivalität.

Beim traditionellen «Aarau-Heimspiel» tritt die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft gegen Österreich an. Der Anpfiff im Schachen erfolgt am Donnerstag um 19.30 Uhr.

Ehrung für Stankovic

Noch bevor der Ball rollt, steht Dejan Stankovic im Rampenlicht. Der erfahrene Akteur, bekannt als „Mister Beachsoccer“, ist mehrfacher Weltmeisterschafts-Torschützenkönig und Weltfussballer des Jahres 2005. Er wird für seine beeindruckenden 400 Länderspiele im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft geehrt. Diese besondere Partie gegen Österreich läutet zugleich ein umfangreiches Beachsoccer-Wochenende in Aarau ein. Inklusive des Schweizer Cupfinals zwischen dem BSC Havana Shots. Zudem kommt noch der BSC 54 am Freitagabend und das abschließenden Spielen um den nationalen Meistertitel während des Wochenendes. „Wir sind in diesem Spiel Favorit und wollen gewinnen“, ist der schweizer Trainer Angelo Schirinzi überzeugt. „Und vor allem möchten wir unseren treuen Fans ein Spektakel bieten.“

(FOTO: Fussballfotograf AT – Vrano)

Ausblick auf EM-Endrunde und WM-Qualifikation

Für die Schweizer Nationalmannschaft bietet das Aufeinandertreffen mit Österreich eine perfekte Generalprobe für die kommenden Herausforderungen. Nachdem die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 Anfang Juli erfolgreich gesichert wurde, zielt das Team darauf ab, Mitte September in Sardinien den EM-Titel zu erringen. Darüber hinaus steht vom 3. bis 13. Oktober in Spanien die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2025 auf den Seychellen an. Beide Turniere versprechen Nervenkitzel und hochklassige Beachsoccer-Action.