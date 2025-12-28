Ohne Startkapital zum Millionen-Deal: Serbischer Unternehmer baute die größten COVID-Labore in Europa

Dusan Perovic begann 1993 sein Unternehmen „Termovent“ buchstäblich von der Pike auf. Ohne Startkapital und in unzureichenden Räumlichkeiten legte er den Grundstein für ein Unternehmen, das später internationale Anerkennung finden sollte. Die Anfänge waren alles andere als einfach.

„Ich startete bei null, ohne Kapital, in einem völlig ungeeigneten Raum. Geschäftsabschlüsse waren extrem schwierig, weil ich aus einem Land kam, in dem alles zusammenbrach und das Bankensystem nicht funktionierte. Aber ich blieb hartnäckig. Neunzehn Mal pendelte ich zwischen Belgrad und Brüssel, bis ich endlich den ersten Auftrag an Land zog. Danach ging es bergauf. Aufgeben kam für mich nie in Frage“, erinnert sich der Unternehmer an die Gründungsphase.

Mit den ersten größeren Projekten stellte sich ein neues Problem: Potenzielle Geschäftspartner wollten die Produktionsstätte besichtigen. „In dieser ‚Bretterbude‘ konnte ich unmöglich Kunden empfangen. Glücklicherweise wurde genau zu diesem Zeitpunkt eine insolvente österreichische Fabrik zum Verkauf angeboten, deren Räumlichkeiten perfekt passten. Ich nahm einen Kredit auf, erwarb die Fabrik und investierte in hochmoderne Maschinen – 3D- und 4D-Technologie zur Metall- und Blechverarbeitung“, schildert Perovic den schrittweisen Aufbau, der ihm schließlich den Durchbruch auf dem EU-Markt ermöglichte.

Ein Meilenstein war der Vertragsabschluss mit dem US-Pharmariesen Pfizer in Belgien. „Die folgenden 15 Jahre waren wir ihr exklusiver Ausrüster und installierten sämtliche Fabriken und Systeme. Später betreuten wir auch ihre Tochtergesellschaft im Veterinärbereich. Wer bei Pfizer Fuß fasst, hat die Spitze erreicht. Wir arbeiteten mit führenden Pharmaunternehmen in Frankreich, den Niederlanden, Russland und erschlossen auch den österreichischen und deutschen Markt“, berichtet der ehemalige Termovent-Eigentümer nicht ohne Stolz.

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Termovent als serbisches Unternehmen bekannt, das am Aufbau des größten Covid-Labors Europas beteiligt war. Trotz der pandemiebedingten Turbulenzen erreichte das Unternehmen bis Ende 2020 alle gesetzten Ziele – darunter der Bau einer neuen 2.800 Quadratmeter großen Halle im Werk Kladovo und die Anschaffung modernster Technologie im Wert von zwei Millionen Euro. Die Belegschaft umfasste 76 Maschinenbauingenieure, 14 Elektroingenieure sowie zahlreiche Bauingenieure, Architekten, Wirtschaftsfachleute und Juristen.

Unternehmensverkauf

Dann stand plötzlich der Schweizer Botschafter vor Perovics Tür mit der Nachricht, dass der Schweizer Konzern „Arbonia“ Termovent übernehmen wolle, um sein Portfolio im Bereich Heizung und Klimatisierung zu erweitern. Perovic erinnert sich: „Arbonia beschäftigte damals über 2.000 Mitarbeiter – unser Umsatz war im Vergleich zu ihrem wie ein statistischer Rundungsfehler.“ Der Schweizer Konzern wollte mit der Übernahme in den Pharmamarkt einsteigen – ein komplexes Unterfangen, das umfassende Erfahrung und profunde Kenntnis der Regularien voraussetzt.

Obwohl Perovic sein erfolgreiches Familienunternehmen eigentlich nicht verkaufen wollte, erwies sich der Interessent als ebenso hartnäckig wie die Probleme, mit denen Termovent während der Pandemie konfrontiert war. „Wir hatten Aufträge in mehreren Ländern, aber die Logistik wurde zum Albtraum. Personal und Ausrüstung über mehrere Grenzen mit unterschiedlichen Covid-Regelungen zu bringen, verlangsamte alles dramatisch“, schildert er die Situation.

Bei einem Familientreffen fiel schließlich die Entscheidung zum Verkauf. Sie nannten einen Preis, von dem Perovic heute sagt, dass er ihn selbst nicht gezahlt hätte – der Käufer stimmte jedoch sofort zu. Im Frühjahr 2021 wurde Termovent mit fachlicher Unterstützung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY verkauft. Eine Vertragsklausel sah vor, dass sich Perovic, der bereits die Voraussetzungen für den Ruhestand erfüllte, zurückziehen und fünf Jahre lang nicht im Klimatisierungssektor tätig sein durfte.

Neubeginn

Doch bereits am Tag seines Ausscheidens bei Termovent gründete Perovic ein neues Unternehmen: „Farm Design“, spezialisiert auf Ausstattung, Planung und Validierung für die pharmazeutische Produktion. Am selben Tag erhielt er einen Anruf vom befreundeten Direktor des Spezialkrankenhauses Merkur in Vrnjacka Banja, der ihm von einem ungenutzten Raum berichtete, der sich ideal für ein dringend benötigtes Diagnosezentrum eignen würde.

„Ich bin ein Workaholic. Erst einen Tag in Pension und schon drängte es mich, die Zeit zu nutzen. Ich setzte mich sofort ins Auto, ohne zu ahnen, dass wir gleich ins Geschäft kommen würden. Der Standort war hervorragend, aber die Räumlichkeiten stark vernachlässigt und renovierungsbedürftig. Daher sagte ich zunächst, ich müsse darüber nachdenken“, erzählt Perovic.

Noch auf der Rückfahrt nach Belgrad rief er seinen Freund aus dem Auto an: „Räum alles aus, ich komme mit einem Team für Abriss und Neugestaltung. Die Gebäudesanierung war anspruchsvoll, die Berechnungen mussten präzise sein. Ich zog mit meinem Team ein und begann mit der Planung – dabei half mir die Erfahrung aus drei Diagnosezentren, die ich für Pfizer errichtet hatte.“

Mehr als zwei Millionen Euro investierte Perovic in die Ausstattung und den Kauf von Siemens-Geräten. Neben modernster Diagnostiktechnik verfügt das Zentrum über Kommunikationssysteme, die externen Ärzten den Fernzugriff auf Untersuchungsergebnisse ermöglichen.

Das Diagnosezentrum funktioniert als selbständige Organisation, die Räumlichkeiten im Spezialkrankenhaus Merkur mietet. Eine Teilhaberschaft lehnte Perovic ab. Obwohl er zugibt, in dieser Branche als Nicht-Mediziner zunächst fremd gewesen zu sein, läuft das Geschäft gut – die Arbeit ist fordernd, aber die Bezahlung erfolgt prompt. Die engagierten Spitzenmediziner, darunter Professoren und Akademiker, bleiben dem Zentrum treu, da sie mit erstklassiger Ausrüstung arbeiten können und angemessen entlohnt werden. Allerdings besteht stets das Risiko, dass der Staat seine Politik ändert und Nebentätigkeiten untersagt.

Perovic kritisiert, dass viele Gesundheitszentren mit veralteter Ausrüstung arbeiten und manche vor der Schließung stehen, wodurch Patienten zu teuren Privatuntersuchungen gezwungen werden. Es belastet ihn, wenn er von manchen Patienten 20.000 bis 30.000 Dinar für Untersuchungen verlangen muss. Er kann nicht nachvollziehen, warum der Staat, der sich als „wirtschaftlicher Tiger“ präsentiert, das Gesundheitswesen so vernachlässigt, wie Business und Finanzen berichtet.

„Ich bleibe meinem Fachgebiet treu. Derzeit berate ich vier russische Unternehmen, kontrolliere ihre Projekte, passe sie an geltende Normen an – teilweise für den europäischen, hauptsächlich aber für den amerikanischen Markt. So bereite ich diese Firmen auf internationale Geschäfte vor, sobald der Ukraine-Krieg endet und sich die Lage normalisiert. Sie bitten mich auch um Klimatisierungsprojekte, aber ich halte mich strikt an die Verkaufsvereinbarung für Termovent. Ohnehin wissen alle, dass ich, sobald diese Verpflichtungen in einigen Monaten auslaufen, im Eiltempo in meine Branche zurückkehren werde„, kündigt Perovic an.

Der umtriebige Ruheständler erwartet nicht, dass seine Söhne in seine neuen Geschäftsfelder einsteigen. Sie blieben zunächst beim neuen Eigentümer, doch mittlerweile betreibt der jüngere Sohn eine Zentralküche, die Tiefkühlkost an Restaurants liefert. Der ältere hat ein Unternehmen in Dubai gegründet, vertritt den Aufzugshersteller Thyssen und plant für Pharmaunternehmen in Saudi-Arabien und den Emiraten.

Schmunzelnd meint Dusan Perovic, dass er bei der neuen Aufteilung der Familiengeschäfte eben für Europa „zuständig“ bleibe.