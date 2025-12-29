Peking droht mit Blockade: Militärmanöver nach US-Waffendeal für Taiwan

Mit Kriegsschiffen und Kampfjets umzingelt China erneut Taiwan. Die Volksbefreiungsarmee startet massive Militärübungen und spricht von einer „ernsten Warnung“ an „separatistische Kräfte“.

China hat erneut umfassende Militärübungen rund um Taiwan eingeleitet. Das unter dem Namen „Mission Gerechtigkeit 2025“ laufende Manöver konzentriert sich auf Patrouillen zur Gefechtsbereitschaft, die Erlangung militärischer Überlegenheit sowie die Blockade strategisch wichtiger Häfen und Gebiete, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf Militärkreise berichtete. Ein Armeesprecher bezeichnete die Übungen als „ernste Warnung“ an „separatistische Kräfte“ und als „legitime und notwendige“ Maßnahme zum Schutz der chinesischen Souveränität und nationalen Einheit.

Die chinesische Volksbefreiungsarmee kündigte zudem an, ab Dienstag Schießübungen in fünf speziell ausgewiesenen Zonen um Taiwan durchzuführen. Schiffe und Flugzeuge wurden aufgefordert, diese Bereiche zu meiden.

Wachsende Spannungen

Der jüngste militärische Aufmarsch folgt auf verstärkte Spannungen mit den Vereinigten Staaten, nachdem Washington ein umfangreiches Waffenpaket für Taiwan angekündigt hatte. Es handelt sich um die erste größere chinesische Militärübung in der Region seit April, wenngleich Pekings Streitkräfte nahezu täglich mit Kriegsschiffen und Militärflugzeugen in den Gewässern und im Luftraum um Taiwan präsent sind.

Die Volksrepublik betrachtet die demokratisch regierte Insel als Teil ihres Territoriums, obwohl Taiwan seit Jahrzehnten eine unabhängige Regierung hat. China hat wiederholt betont, notfalls auch militärische Mittel einzusetzen, sollte eine friedliche „Wiedervereinigung“ nicht möglich sein.

Taiwans Reaktion

Die taiwanesische Regierung reagierte mit scharfer Kritik auf die chinesischen Militäraktivitäten. Eine Sprecherin des Präsidialamts in Taipeh erklärte, Chinas Vorgehen untergrabe die regionale Sicherheit und Stabilität und stelle eine offene Herausforderung für das internationale Recht und die internationale Ordnung dar.

Sie versicherte zugleich, dass die taiwanesischen Streitkräfte und Sicherheitsbehörden die Lage genau beobachteten und entsprechende Vorkehrungen getroffen hätten.