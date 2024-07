OLYMPIA 2024: Djokovic gewinnt gegen Nadal!

Rafael Nadal hat seinen Auftritt im Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele 2024 beendet. Im möglicherweise letzten Aufeinandertreffen der beiden Tennisgiganten unterlag der Spanier dem Serben Novak Djokovic mit 1:6, 4:6. Djokovic zeigte dabei eine beeindruckende Leistung und dominierte das Spiel, besonders im ersten Satz.

Diese Begegnung markierte das 60. Mal, dass die beiden Rivalen aufeinandertrafen. Djokovic führt nun mit 31 Siegen, während Nadal 29 Erfolge verzeichnen kann. Ihr letztes Duell liegt bereits über zwei Jahre zurück, als Nadal im Viertelfinale der French Open in vier Sätzen triumphierte.

Holt Djokovic seine erste olympische Goldmedaille?

Obwohl Nadal in seiner beeindruckenden Karriere bereits zwei olympische Goldmedaillen gewonnen hat – 2008 im Einzel und 2016 im Doppel mit Marc Lopez – blieb ihm der Erfolg im Einzel bei den diesjährigen Spielen verwehrt. Djokovic, der bislang noch keine olympische Goldmedaille gewinnen konnte, bewahrt sich hingegen die Hoffnung, dieses Mal seinen Medaillensatz zu vervollständigen.

Die Begegnung der beiden Tennisikonen war von Nadals Rückkehr nach einer längeren Verletzungspause geprägt, die ihn in der Weltrangliste auf Platz 161 abrutschen ließ. Dieser Umstand führte zu einem frühzeitigen Duell mit der Nummer 2 der Welt, was als unglückliches Los bezeichnet werden kann. Während Djokovic weiter von olympischem Gold träumen darf, bleibt Nadal noch die Chance im Doppelwettbewerb, in dem er an der Seite von Carlos Alcaraz antritt. Ihr nächstes Spiel steht gegen das niederländische Duo Griekspoor/Koolhof an.

Lesen Sie auch: Nach Verletzung: Djokovic will bei Olympia Gold holen Novak Djokovic, der Tennisstar, strebt nach der Olympischen Goldmedaille. Trotz Meniskusoperation tritt er in Paris an.

Verletzter Djokovic kämpft sich ins Viertelfinale Trotz Verletzung und Widrigkeiten kämpft sich Novak Djokovic zu einem epischen Sieg bei Roland Garros. Nun steht er im Viertelfinale.

Djokovic: Oft abgeschrieben, immer stärker zurückgekehrt Das Hauptziel für Novak Djokovic das Jahr 2024: Die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, die am 26. Juli beginnen.

Dieses Duell könnte das letzte in der glanzvollen Rivalität der beiden Ausnahmeathleten gewesen sein, was dem Match eine besondere Bedeutung verlieh. Das Aufeinandertreffen wurde weltweit mit Spannung verfolgt und zeigt einmal mehr die außergewöhnliche Klasse und das hohe Niveau, das beide Spieler über Jahre hinweg im Tennis etabliert haben.