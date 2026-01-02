Olympia-Traum geplatzt: Ski-Star Liensberger nach Horror-Sturz operiert

Während Katharina Liensberger nach schwerem Sturz mit Schienbeinkopffraktur die Saison beenden muss, startet Julia Scheib als Führende in den Riesentorlauf von Kranjska Gora.

Katharina Liensberger, die Doppel-Weltmeisterin von Cortina 2021, erlitt am Freitag einen folgenschweren Sturz beim Riesenslalom-Training in St. Michael. Die Untersuchungen in der Klinik Hochrum bei Innsbruck brachten die niederschmetternde Diagnose: Schienbeinkopffraktur sowie Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie. Für die 28-jährige Technik-Spezialistin, die noch am selben Tag operiert wurde, bedeutet dies das vorzeitige Saisonaus und das Zerplatzen aller Olympiaträume.

Scheibs Erfolgsserie

In völlig anderer Verfassung präsentiert sich dagegen Julia Scheib: Die 27-jährige Steirerin geht mit dem Rückenwind von drei Saisonerfolgen und als Trägerin des Roten Trikots der Disziplinführenden in den Riesentorlauf von Kranjska Gora am Samstag (10/13 Uhr, ORF1), dem Auftaktrennen 2026. Scheib hat sich in diesem Winter zur Seriensiegerin gemausert – ohne dabei ihre Leistung drastisch steigern zu müssen.

„Meine wichtigste Lehre ist, dass das, was ich kann, gut genug ist“, betonte Österreichs Nummer 1: „Ich hatte oft das Gefühl, es braucht mehr. Und das war zu viel.“ Diese Einstellung führte zu Fehlern und Zeitverlusten.

„Das nagt so am Selbstvertrauen, dass du irgendwann nicht mehr attackieren willst.“

