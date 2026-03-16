OÖ startet heute: 200 Euro Heizkostenhilfe beantragen

Heizen wird teuer – doch für viele Oberösterreicher gibt es jetzt finanzielle Unterstützung. Der Antrag läuft ab sofort.

Bereits vor rund einem Monat hatte das Land Oberösterreich die Eckpunkte des Heizkostenzuschusses bekanntgegeben – eine Leistung, die einkommensschwachen Haushalten alljährlich in der Heizsaison zugutekommen soll. Die Arbeiterkammer übte damals Kritik an der späten Ankündigung: „In einem reichen Land wie Österreich darf es keine kalten Wohnungen geben“, erklärte Präsident Andreas Stangl.

Antragsstart heute

Nun ist der Startschuss gefallen: Seit heute können Berechtigte den Bonus beantragen, die Antragsfrist endet am 15. Mai. Ausgezahlt wird der Zuschuss ab Anfang April, sobald die Einkommensdaten des Jahres 2025 in der Transparenzdatenbank erfasst sind.

In der vergangenen Heizsaison 2024/25 hatten 38.058 Oberösterreicher den Zuschuss beantragt, 25.568 Anträge wurden genehmigt. Diese Zahlen geben einen Anhaltspunkt für die erwartete Reichweite der aktuellen Förderperiode.

Anträge sind entweder online über ooe.gv.at oder direkt beim zuständigen Gemeindeamt einzubringen. Die Brutto-Einkommensgrenze für Einpersonenhaushalte beträgt 21.883 Euro, für Mehrpersonenhaushalte 30.913 Euro. Keinen Anspruch auf die Förderung haben Asylwerber, subsidiär Schutzberechtigte, Vertriebene sowie Personen, die in öffentlich finanzierten Sondereinrichtungen untergebracht sind.

Politische Reaktionen

„Heizen muss leistbar bleiben“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Das Ziel sei klare, schnelle Hilfe, einfache Beantragung und Entlastung, wo sie gebraucht werde.

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Die digitale Abwicklung ermögliche eine unbürokratische Bearbeitung, ergänzt sein Parteikollege Soziallandesrat Christian Dorfel. Man helfe treffsicher und verhindere Sozialmissbrauch.