Orientierung verloren: Zwei Jugendliche (17) von Zug erfasst

Früh am Morgen, ein Regionalzug, zwei Jugendliche – und ein Moment, der alles verändert.

Gegen 06:30 Uhr wurden in Schladming im Ortsteil Klaus zwei 17-jährige slowakische Jugendliche von einem Regionalzug erfasst und von den Gleisen geschleudert. Einer der beiden zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber C14 in das Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen werden. Der zweite Jugendliche erlitt eine Fraktur im Schulterbereich, blieb jedoch ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst in das DKH Schladming gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Bahnbetrieb in dem betroffenen Streckenabschnitt war bis 07:45 Uhr unterbrochen.

Unbekannte Gegend

Nach eigenen Angaben des ansprechbaren Jugendlichen hatten die beiden den Gleiskörper begangen, weil sie die Gegend nicht kannten und ihre Mobiltelefone nicht funktionsfähig waren. Den herannahenden Zug hätten sie weder gesehen noch gehört.

Sowohl der Lokführer als auch Angehörige der beiden Burschen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.