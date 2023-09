Parkpickerl abgelaufen? Jetzt drohen hohe Strafen

Wenn Sie Wiener Autobesitzer sind und Ihr Parkpickerl in den nächsten Monaten ausläuft, sollten Sie jetzt aufpassen. Denn die Stadt Wien hat still und leise eine Änderung in ihrer Vorgehensweise vollzogen, die für einige Unannehmlichkeiten sorgen könnte. Die gewohnten Erinnerungsschreiben, die rechtzeitig vor dem Ablauf des Parkpickerls in den Briefkästen landeten, bleiben nun aus. Eine Flut von Beschwerden und Unmut unter den Wienern ist die Folge.

Edmund Hules, ein Wiener Autobesitzer, wurde vor Kurzem Opfer dieser neuen Regelung. Vor einer Woche fand er einen Strafzettel über 36 Euro an seiner Windschutzscheibe. Der Vorwurf: Nichtbezahlung der Parkometerabgabe. Doch Herr Hules war im Besitz eines Parkpickerls. Nur war dieses unbemerkt abgelaufen. Er ist kein Einzelfall. Viele andere Wiener teilen sein Schicksal und fühlen sich von der Stadtverwaltung im Stich gelassen.

Die Stadt Wien hat bisher keine offizielle Erklärung für diesen Schritt abgegeben. Doch die Konsequenzen sind bereits spürbar. Die Anzahl der Beschwerden steigt, und die Unzufriedenheit unter den Wiener Autobesitzern wächst. Die Frage, ob diese Änderung tatsächlich zu einer effizienteren Verwaltung führt oder ob sie lediglich eine zusätzliche Einnahmequelle für die Stadt darstellt, bleibt offen.