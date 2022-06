Party in Kroatien: Diese Festivals erwarten euch im Sommer 2022 (FOTOS)

Der schönste Sommer eures Lebens erwartet euch dieses Jahr in Kroatien! Sommer, Sonne, Strand und Meer gemischt mit den angesagtesten DJs der Welt. Das sind die Festivals.

Hideout Festival, Novalja

Zahlreiche Liveacts und DJs gehören zu dem angesagten Hideout Festival. Party People die Elektro lieben, sollten sich die erste Juliwoche freihalten. Andy C, Harriet und Skream werden live auf der Bühne performen. Außerdem ist die Location over the top. Das sogenannte “Ibiza von Kroatien” bietet sowohl tagsüber als auch nachts unvergessliche Parties. Es gibt sowohl Festland- als auch Bootpartys, die man sich nicht entgehen lassen darf.

Wichtige Facts:

Wann? 03.07. – 07.07. 2022

Wo? Zrce Beach, Novalja

Preise: ab 169 Euro

