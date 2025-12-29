Pfand zeigt Wirkung: 10 Prozent weniger Verpackungsmüll in Gelben Tonnen

Österreichs Mülltrennung wird einfacher und erfolgreicher: Die gemeinsame Sammlung von Kunststoff und Metall in der Gelben Tonne stößt auf breite Zustimmung der Bevölkerung.

In Österreich hat sich die Mülltrennung seit Anfang 2025 grundlegend verändert: Kunststoff- und Metallverpackungen werden nun gemeinsam in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack entsorgt – eine Neuerung, die bei den Bürgern auf breite Zustimmung stößt. Eine aktuelle IMAS-Erhebung im Auftrag der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) belegt dies eindrucksvoll: Zwei Drittel der Österreicher bewerten das vereinheitlichte Sammelsystem positiv, wobei besonders die vereinfachte Handhabung geschätzt wird.

Die Statistik untermauert den Erfolg der Umstellung. Die gesammelte Menge an Kunststoff- und Metallverpackungen verzeichnete einen Anstieg von etwa drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mehr als 2,2 Millionen Haushalte – über die Hälfte aller österreichischen Wohneinheiten – nutzen bereits die Gelbe Tonne. Besonders erfreulich: Für 71 Prozent der Befragten bedeutet die Neuregelung keinen zusätzlichen Zeitaufwand, was die Praxistauglichkeit des Systems unterstreicht.

Pfandsystem wirkt

Zeitgleich mit der Sammelumstellung wurde 2025 ein Pfandsystem für Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff und Metall etabliert. Die Auswirkungen sind bereits messbar: Nach ARA-Berechnungen reduzierte sich die in der Gelben Tonne bzw. im Gelben Sack gesammelte Müllmenge um rund zehn Prozent – von 231.000 Tonnen im Jahr 2024 auf 210.000 Tonnen im laufenden Jahr.

Hohes Engagement

„Obwohl es 2025 große Änderungen im Sammelsystem gab, sind die Österreicherinnen und Österreicher in puncto Abfalltrennung weiterhin hoch engagiert“, würdigt ARA-Vorstandssprecher Harald Hauke das Umweltbewusstsein der Bevölkerung. Die Zahlen geben ihm recht: 91 Prozent der Befragten bewerten die getrennte Verpackungssammlung positiv. Fast ein Drittel der Umfrageteilnehmer aus der Steiermark, Wien und Vorarlberg kann sich sogar vorstellen, künftig noch konsequenter zu trennen.

