Plan gegen Müllsuche: Pfandflaschen-Ablagen für Bedürftige

Innsbruck testet innovative Lösung für Pfandflaschen: Spezielle Ablagestellen sollen Bedürftigen helfen und gleichzeitig die Umwelt schonen.

In Innsbruck werden ab Sommer spezielle Sammelstellen für Pfandgebinde getestet. Die Stadt plant die Installation von Pfandringen an Mistkübeln sowie separaten Pfandinseln, auf denen Flaschen und Dosen abgelegt werden können, wenn Personen auf ihr Pfandgeld verzichten möchten. Diese Initiative verfolgt neben dem ökologischen auch einen sozialen Zweck.

Seit Anfang des Jahres gilt in Österreich das neue Einwegpfandsystem. Zusätzlich zu den bereits bekannten Mehrwegpfandflaschen für Getränke wie Bier oder Milch wird nun auch auf Aludosen und PET-Flaschen ein Pfandbetrag erhoben. Die Erfahrungen aus Ländern mit längerer Pfandtradition zeigen jedoch, dass trotz dieser Maßnahme viele Pfandgebinde im Abfall oder in der Umwelt landen. Häufig sind es Menschen in finanziellen Notlagen, die gezielt nach solchen Behältnissen suchen, um durch deren Rückgabe ein kleines Einkommen zu erzielen.

Innsbrucks Testprojekt

Die Tiroler Landeshauptstadt möchte nun mit einem Testlauf an mehreren Standorten die Sammlung von Pfandgebinden vereinfachen. An ausgewählten Orten werden spezielle Pfandinseln sowie Pfandringe an Abfallbehältern angebracht. Dort können Konsumenten ihre Pfandbehältnisse hinterlegen, anstatt sie wegzuwerfen. Grundsätzlich steht es jedem frei, diese mitzunehmen und das Pfandgeld einzulösen. Die grüne Stadträtin Janine Bex betont jedoch, dass das Angebot vorrangig für Menschen gedacht sei, die auf diese zusätzliche Einnahmequelle angewiesen sind. Die sogenannten „Pfandhilfen“ sollen verhindern, dass Bedürftige in Mistkübeln nach Pfandgebinden suchen müssen.

Der mehrmonatige Pilotversuch in Innsbruck umfasst zwei verschiedene Systeme: einerseits kompakte Pfandringe direkt an den Abfallbehältern, andererseits größere Sammelinseln für die separate Abgabe von Pfandgebinden. „Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Testphase liefern die Grundlage für eine mögliche Ausweitung auf das gesamte Stadtgebiet“, erklärte Bex am Mittwoch. Die Installationen sollen ab Juni an vier strategischen Punkten erfolgen: am Marktplatz, am Alois-Lugger-Platz, im Olympiapark im O-Dorf sowie an der Innpromenade bei der Universität, die als „Sonnendeck“ bei jungen Menschen beliebt ist. Das Ziel besteht darin, mehr Pfandbehältnisse dem Recyclingkreislauf zuzuführen und achtloses Wegwerfen zu reduzieren.

Internationale Erfahrungen

Ähnliche Sammelsysteme existieren bereits seit längerem in anderen Ländern, und auch einige österreichische Gemeinden haben mit der Einführung des Einwegpfands entsprechende Ablagemöglichkeiten geschaffen. Die Bilanz aus Deutschland fällt allerdings gemischt aus. Zwar erhält die Grundidee überwiegend Zuspruch und Umfragen belegen eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. In der Praxis werden die Pfandhilfen jedoch manchmal zweckentfremdet und mit regulärem Abfall befüllt. Auch der soziale Aspekt wird teilweise kritisch gesehen. Da die Pfandgebinde öffentlich zugänglich sind, können sie ebenso von Nicht-Bedürftigen oder sogar gewerbsmäßigen Sammlern mitgenommen werden. Kritiker bemängeln, dass wirklich Bedürftige dennoch Mistkübel durchsuchen müssten, da dort weiterhin Pfandflaschen entsorgt werden.

In Innsbruck setzt man auf das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung. Die Pfandhilfen werden mit erklärenden Hinweisschildern versehen, die Zweck und Hintergrund des Systems erläutern.

Nachbarschaft liefert Erfahrungswerte

Für das Innsbrucker Projekt könnten auch Erfahrungen aus dem nahegelegenen Bayern interessant sein. Die Stadt Freising hat bereits im Februar 2025 ein ähnliches Pfandring-System an vier Standorten eingeführt. Die Pfandringe wurden am Marienplatz, Bahnhofsplatz, in der Altstadtpassage und im Klosterbauhof installiert – jeweils an stark frequentierten öffentlichen Plätzen. Diese Strategie ähnelt dem Innsbrucker Ansatz, die Sammelstellen an zentralen Orten zu platzieren. Da beide Städte eine vergleichbare Größe und touristische Bedeutung haben, könnte ein Erfahrungsaustausch für das Tiroler Projekt besonders wertvoll sein.