Plenković unterstützt Italiens harte Reaktion auf Ceuta-Krise

Zehntausende Migranten, Dutzende Tote, ein Massenansturm – und Europa diskutiert über die Konsequenzen.

Der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic hat die von Italien nach dem massenhaften Grenzübertritt auf die spanische Exklave Ceuta eingeleiteten verschärften Einreisekontrollen ausdrücklich unterstützt und davor gewarnt, dass Europa in eine Situation geraten könnte, die an die Migrationskrise des Jahres 2015 erinnert. Rom hatte nach dem Massenansturm von Migranten aus Marokko vorübergehend gezielte Kontrollen für aus Spanien einreisende Drittstaatsangehörige eingeführt. Plenkovic verwies darauf, dass Italien seit Jahren in besonderem Maß von irregulärer Migration über die zentrale Mittelmeerroute betroffen sei und die Eindämmung illegaler Einreisen zu den zentralen politischen Prioritäten von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zähle.

„Es ist normal, dass die italienische Regierung auf diese Weise reagiert,“ erklärte Plenkovic bei einem Auftritt in Imotski. Nach Angaben Roms richten sich die Kontrollen weder gegen spanische Staatsbürger noch gegen andere Reisende aus EU-Mitgliedstaaten. Kroatien zählt zu jenen 22 EU-Ländern, die sich infolge der Ereignisse in Ceuta in einem gemeinsamen Schreiben an den Präsidenten des Europäischen Rates sowie die Präsidentin der Europäischen Kommission gewandt haben. Plenkovic bezeichnete dieses Schreiben als ein Signal, das man ernst nehmen müsse.

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Die Europäische Kommission hat Spanien ihre Unterstützung bei der Bewältigung der Krise in Ceuta zugesichert und erklärt, sie stehe in engem Kontakt mit den spanischen Behörden, um den Bedarf vor Ort zu prüfen.

Massenansturm auf Ceuta

Behörden schätzen, dass innerhalb weniger Tage zwischen 50.000 und 60.000 Menschen aus Marokko in die spanische Exklave gelangten. Mehr als 48.000 von ihnen kehrten in der Folge nach Marokko zurück. Bei den teils lebensgefährlichen Überquerungsversuchen kamen mindestens 72 Menschen ums Leben. Plenkovic hob hervor, dass Europa seit vielen Jahren keinen Grenzübertritt in dieser Größenordnung erlebt habe, und begrüßte die rasche Rückführung der Migranten durch die spanischen Behörden in enger Abstimmung mit Marokko.

Darüber hinaus äußerte sich Plenkovic zu den erheblichen Staus am Grenzübergang zwischen Kroatien und Montenegro, die auf das hohe Ferienreiseaufkommen sowie das neu eingeführte europäische Ein- und Ausreisesystem zurückzuführen seien. Viele albanische Staatsbürger nutzen die Route über Kroatien und Montenegro für die Heimreise. Zusätzlich trug der Beginn der Sommerferien in Bayern zu einem deutlich gestiegenen Verkehrsvolumen bei. Plenkovic bat die Reisenden um Geduld und betonte, dass systematische Grenzkontrollen unerlässlich seien, um irreguläre Einreisen wirksam zu unterbinden.

Kroatiens Kreditrating

Mit Blick auf den bevorstehenden Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit rechnet Plenkovic in Knin mit einer würdevollen Gedenkveranstaltung. Positiv bewertete er zudem die Bestätigung des kroatischen Kreditratings durch die Ratingagentur Fitch, die Kroatien weiterhin mit der Bonitätsnote „A-“ bewertet.

Diese Einschätzung führte Plenkovic auf eine solide Haushaltspolitik sowie das anhaltende Wirtschaftswachstum des Landes zurück.