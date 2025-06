Polizei ermittelt: 19-Jähriger ließ Hund im Auto – Thermometer explodierte

Ein kurzer Schwimmbadbesuch, ein tödlicher Fehler: In Bayern ließ ein 19-Jähriger seinen Hund im Auto zurück – mit fatalen Folgen trotz vermeintlich milder Temperaturen.

Ein 19-jähriger Hundehalter aus Dingolfing in Bayern musste kürzlich die fatalen Folgen eines verhängnisvollen Fehlers erleben. Während er etwa eine Stunde im Schwimmbad verbrachte, ließ er seinen Hund im Fahrzeug zurück. Bei seiner Rückkehr fand er das Tier leblos vor. Trotz der vergleichsweise moderaten Außentemperatur von rund 24 Grad hatte sich der Innenraum des Wagens so stark aufgeheizt, dass der Vierbeiner qualvoll verendete.

📍 Ort des Geschehens

Ein umgehend aufgesuchter Tierarzt konnte nur noch den Tod des Hundes feststellen. Der Vorfall hat nun rechtliche Konsequenzen: Die Polizei ermittelt gegen den jungen Mann wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die deutsche Gesetzgebung untersagt ausdrücklich, Tiere in lebensbedrohlichen Situationen – wie einem überhitzten Fahrzeug – zurückzulassen. Je nach Schwere des Vergehens drohen dem 19-Jährigen Geldstrafen oder sogar Freiheitsentzug.

Alarmierender Selbstversuch

Die dramatische Geschwindigkeit, mit der sich Fahrzeuginnenräume aufheizen können, demonstrierte kürzlich der Influencer Michael Perdacher in einem aufsehenerregenden Selbstversuch. Das auf Instagram veröffentlichte Video dokumentiert den alarmierenden Temperaturanstieg im Wageninneren an einem sonnigen Tag. Bei einer Ausgangstemperatur von 25 Grad kletterte das Thermometer binnen nur 17 Minuten auf 48 Grad.

„Ich muss das Handy in Sicherheit bringen, weil es schon im Notfallmodus ist (…) es ist kaum auszuhalten (…) nicht vorstellbar, was der Hund mitmachen musste“, berichtete Perdacher, selbst Hundebesitzer, während des Experiments. Nach etwa 20 Minuten zeigte das Messgerät bereits 50 Grad an – bei einer Außentemperatur von lediglich 27 Grad. Nach 27 Minuten musste der völlig durchgeschwitzte Influencer den Versuch abbrechen: „Okay Leute, ich muss abbrechen, ich halte es nicht mehr aus und mein Handy schaltet sich sicher in wenigen Augenblicken aus (…) sogar das Thermometer kann keine Temperatur mehr anzeigen, es hat bestimmt über 50 Grad hier“, erklärte er.

Wissenschaftliche Fakten

Mit seinem Selbstversuch will Unternehmer und Social-Media-Persönlichkeit Michael Perdacher auf die tödlichen Gefahren der Überhitzung aufmerksam machen. Wissenschaftliche Erkenntnisse untermauern die Dringlichkeit des Problems: Eine Forschungsarbeit der University of California in San Diego aus dem Jahr 2010 belegt den rapiden Temperaturanstieg in abgestellten Fahrzeugen. Bereits nach zehn Minuten steigt die Innentemperatur um sieben Grad, nach 30 Minuten um 16 Grad und nach einer Stunde sogar um bis zu 26 Grad.

Bei einer Ausgangstemperatur von 24 Grad – wie im beschriebenen Todesfall – würde dies nach 60 Minuten zu lebensbedrohlichen 50 Grad führen. Besonders für Tiere, deren Körper Hitze nur unzureichend regulieren kann, bedeutet dies akute Lebensgefahr.

Die Polizei warnt daher eindringlich: Bei sommerlichem Wetter dürfen weder Kinder noch Tiere auch nur kurzzeitig im Auto zurückbleiben. Für Vierbeiner kann bereits eine Temperatur über 40 Grad einen potenziell tödlichen Hitzschlag verursachen.

Falsche Annahmen mit tödlichen Folgen

Die Polizei betont, dass sich bereits bei Außentemperaturen zwischen 20 und 25 Grad das Wageninnere in kurzer Zeit auf lebensgefährliche Werte von über 50 Grad Celsius aufheizen kann. Viele Tierhalter unterschätzen diese Gefahr massiv. Besonders problematisch: Weder ein leicht geöffnetes Fenster noch ein schattiger Parkplatz bieten laut Behörden ausreichenden Schutz vor der gefährlichen Hitzeentwicklung im Fahrzeuginneren.

Daher gilt das Zurücklassen von Tieren im Auto selbst für wenige Minuten als grob fahrlässig und kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Im Fall des 19-jährigen Hundebesitzers aus Dingolfing wird nun wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Solche Fälle werden von den Behörden regelmäßig strafrechtlich verfolgt, wobei das Strafmaß je nach Schwere des Vergehens von empfindlichen Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen reichen kann.