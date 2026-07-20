Privatkonkurs-Regel unter Druck: Experten sehen Verfassungsproblem

Fünf statt drei Jahre: Eine Gesetzesänderung trifft Privatpersonen hart – und benachteiligt laut Experten vor allem eine Gruppe besonders.

Überschuldung betrifft nicht nur Unternehmen – auch Privatpersonen können in eine finanzielle Notlage geraten, aus der heraus ein Konkursverfahren der einzige Ausweg bleibt. Eike Grabher von der Schuldenberatung des ifs, des Instituts für Sozialdienste, hält die nun geltende fünfjährige Entschuldungsdauer für Privatpersonen für verfassungswidrig. Die neue Regelung stelle Verbraucher schlechter als Unternehmer – und benachteilige dabei vor allem Frauen, die häufig für Verbindlichkeiten mithaften, die ihr Partner etwa in seiner Eigenschaft als Unternehmer eingegangen ist.

„Der Unternehmer darf sich nach der vorliegenden Regelung künftig weiterhin in drei Jahren entschulden. Der mithaftenden Gattin oder Partnerin steht nur eine fünfjährige Entschuldungsmöglichkeit zur Verfügung“, kritisiert er. Grabher schließt sich damit einer österreichweiten Forderung der Schuldenberatungen an und verlangt, die Entschuldungsfrist für Privatpersonen wieder auf drei Jahre zu reduzieren.

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Folgen des Konkurses

Wer in einen Privatkonkurs gerät, verliert laut Grabher in der Regel alles – Immobilien, Ersparnisse und das Fahrzeug. Während der gesamten Entschuldungsphase müssten die Betroffenen mit dem Existenzminimum auskommen. Auf die Frage, ob es nicht auch Menschen gebe, die leichtfertig oder gar absichtlich Schulden anhäufen, entgegnet Grabher, dass sich dieser Situation niemand freiwillig aussetze.

Banken in der Pflicht

Grabher plädiert zudem dafür, die Banken stärker in die Verantwortung zu nehmen. „Wenn der Gesetzgeber eine kurze Entschuldungsmöglichkeit zur Verfügung stellt, wird nicht auf Teufel komm raus Kredit vergeben, weil das mitzuberücksichtigen ist von Gläubigerseite“, gibt er zu bedenken, dass Kreditinstitute genauer prüfen müssten, an wen sie Darlehen vergeben. Auf diese Weise ließe sich nach Einschätzung Grabhers verhindern, dass Privatpersonen überhaupt erst in eine Überschuldungssituation geraten.