Produktrückruf: Bipa und Müller müssen Verkauf stoppen!

Bipa und Müller informieren alle Kunden über einen Produktrückruf.

Der deutsche Kosmetikhersteller Lornamead GmbH hat den Rückruf bestimmter Chargen der CD Soft Creme Wasserlilie im 300-Milliliter-Tiegel bekannt gegeben. Der Grund für diese Maßnahme ist eine nachgewiesene mikrobielle Verunreinigung, die potenziell gesundheitsgefährdend sein kann und allergische Reaktionen hervorrufen könnte.

Die betroffene Creme wurde in Österreich von Oktober 2024 bis Anfang Februar 2025 in den Drogerieketten BIPA und Müller verkauft. Kunden können das Produkt in jeder Filiale zurückgeben und erhalten eine Rückerstattung des Kaufpreises – auch ohne Vorlage des Kassenbelegs.

Alternative Entsorgungsoptionen

Der Rückruf betrifft die folgenden spezifischen Chargennummern: 24291, 281035, 24292, 28104, 24293, 281041, 24294, 281041, 24295, 281041, 24324, 281169, 24325, 281169, 24351 und 281169. Andere Chargen dieser Creme sind laut Unternehmensangaben nicht betroffen.

Kunden, die von einer Rückgabe absehen, können das Produkt im Hausmüll entsorgen. Alternativ bietet Lornamead die Möglichkeit, unter der E-Mail-Adresse verbraucherservice@lornamead.de einen Ersatz anzufordern.

Das Unternehmen betont die Priorität der Gesundheit und Sicherheit seiner Verbraucher und empfiehlt, die Rückgabeoptionen oder den Ersatzprozess aktiv zu nutzen.