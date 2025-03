Rauchstopp mit Erfolg: Mit dieser Methode dauerhaft Nikotinsucht besiegen

Ein Mann besiegt seine Nikotinsucht dank der Allen-Carr-Methode und teilt seine Erfahrungen. Eine Frau aus Serbien wählt einen Käfig als unkonventionelle Lösung.

Milenko Petronijevic, ein erfahrener Berater für Raucherentwöhnung, hat seine eigene Erfolgsgeschichte mit dem Rauchen geteilt. Einst selbst starker Raucher, fand er in der Allen-Carr-Methode den Schlüssel, um von seiner Nikotinsucht loszukommen. Dieses Buch, das von einem Freund empfohlen wurde, beschreibt die Erfahrungen eines Mannes, der ebenfalls stark geraucht hatte, und half Petronijevic, seine Gewohnheit zu überwinden.

Petronijevic begann im Alter von 16 Jahren zu rauchen, als dies unter Jugendlichen noch weit verbreitet war. Obwohl ihm die erste Zigarette am Morgen immer widerlich war, gelang ihm der endgültige Ausstieg erst mit 36 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt konsumierte er täglich zweieinhalb Päckchen Zigaretten.

Der Wendepunkt kam, als er beschloss, von einem Tag auf den anderen aufzuhören, motiviert durch die Langeweile, die seine Abhängigkeit mit sich brachte.

„Ich habe millionenfach versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, aber es wurde immer wieder verschoben“, erzählt Petronijevic. Nach dem Lesen des Buches von Allen Carr erkannte er, dass die meisten Entzugserscheinungen psychischer Natur waren, resultierend aus der Überzeugung, auf etwas verzichten zu müssen.

Das Buch half ihm, diese Illusionen zu zerstreuen, sodass nur eine leichte physische Krise blieb, die nach wenigen Tagen verschwand.

Rauchfrei leben

Petronijevic betont, wie wichtig es ist, das Leben ohne Zigaretten genauso weiterzuführen wie zuvor. Er ging weiterhin in Cafés und traf sich mit Freunden, um keine Lücke durch den Verzicht auf Zigaretten entstehen zu lassen. Er warnt davor, nach Ersatz für die Zigarette zu suchen, da dies das Gefühl des Verzichts verstärke und letztlich zum Rückfall führen könne.

„Wenn Sie einen Ersatz suchen, gestehen Sie sich ein, dass Sie auf etwas verzichten, aber wir verzichten auf nichts. Die Zigarette hat eine Leere in uns geschaffen, wenn Sie diese mit einem Ersatz füllen, wird das Gehirn den Ersatz ausstoßen und zum Original zurückkehren.“

Seine Erfahrungen teilt Petronijevic in Vorträgen, die auf der Methode von Allen Carr basieren. „Mit diesem Buch hörte ich auf und begann später, Vorträge basierend auf der in dem Buch beschriebenen Methode zu halten.“ Er sieht es als entscheidend an, sich nicht zurückzuziehen und auf eine Übergangszeit zu warten, sondern das Leben ohne Zigaretten aktiv zu gestalten.

Eine bemerkenswerte Geschichte aus Serbien zeigt eine andere, unkonventionelle Methode zur Raucherentwöhnung: Eine Frau aus Subotica entschied sich, einen Käfig auf dem Kopf zu tragen, dessen Schlüssel ihr Mann aufbewahrte. Diese ungewöhnliche Methode erwies sich als erfolgreich.

Gesundheitsrisiken des Rauchens

Die gesundheitlichen Risiken des Rauchens sind weithin bekannt. Es verursacht chronische Erkrankungen der Atemwege und des Herz-Kreislauf-Systems und kann zu verschiedenen Krebsarten führen. Sowohl Raucher als auch Nichtraucher, die Tabakrauch ausgesetzt sind, inhalieren krebserregende Stoffe, die im Körper zu DNA-Veränderungen führen können. Diese Mutationen können letztlich zur Krebsentwicklung beitragen.

Jährlich sterben weltweit etwa vier Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens.