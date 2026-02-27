Riesige Rauchsäule über Simmering! Brand sorgt für Feuerwehr‑Großeinsatz

Schwarzer Rauch über Wien-Simmering: Ein Wohnungsbrand sorgte am Freitag für einen Großeinsatz – mit verletzten Personen.

In Wien-Simmering hat ein Wohnungsbrand am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In der Kopalgasse stand laut Informationen von „Heute“ eine Wohnung in Flammen – eine mächtige Rauchsäule stieg über dem betroffenen Gebiet auf und war weithin über die Stadt zu sehen. Die Einsatzkräfte rückten in kurzer Zeit mit starker Mannschaft an.

Schwarzer, dichter Rauch zog über Teile des Bezirks und war schon aus beträchtlicher Entfernung nicht zu übersehen. Die Feuerwehr konzentrierte ihre Arbeit darauf, das Feuer rasch einzudämmen und eine Ausbreitung zu verhindern. Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer bestätigte gegenüber „Heute“ den Brand, der sich offensichtlich auf Teile der Dachkonstruktion ausgebreitet hatte.

Fünf Personen betreut

Ersten Angaben zufolge wurde zumindest eine Person verletzt. Rettungssprecher Daniel Melcher konnte jedoch rasch Entwarnung geben: Insgesamt wurden fünf Personen vor Ort betreut – alle konnten in häusliche Pflege entlassen werden.