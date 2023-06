Salt Bae muss sein Kult-Restaurant schließen

Nusret Gökçe, besser bekannt als Salt Bae, gelangte 2017 zu weltweitem Ruhm, als ein Video von ihm viral ging, in dem er auf seine ganz eigene Art Salz auf ein Steak streute. Innerhalb kürzester Zeit wurde er zur Kultfigur und eröffnete unter anderem sein eigenes Restaurant in Manhattan. Doch genau dieses muss nun seine Pforten schließen.

Das „Salt Bae Burger“ wurde im Jahr 2020 eröffnet und verkaufte luxuriöses Essen zu ebenso luxuriösen Preisen. Ein „goldener“ Milchshake soll stolze 99 US-Dollar gekostet haben, wie Salt Bae selbst berichtete. Zudem gab es einen Burger extra für Frauen, der mit einem rosa Brötchen daherkam. Passend zum goldenen Milchshake konnte man sich zudem einen goldenen Burger für 100 US-Dollar bestellen. Demnach kostete ein Mittagessen schlappe 199 US-Dollar. Die restlichen Angebote pendelten sich preislich laut Salt Bae zwischen 10 und 22 US-Dollar ein.

schlechte Bewertungen

Trotz dieser exotischen Speisen konnte das Restaurant nicht überleben. Es gibt jedoch noch eine „Salt Bae Burger“-Filiale in Dubai, die weiterhin existiert. Der Internet-Star musste für den Imbiss in New York teils harte Kritiken einstecken. Das Restaurant wurde als „das schlechteste in ganz New York City“ bezeichnet und die Qualität des Essens soll ungenügend gewesen sein, wie ein unbekannter Kritiker berichtete. Die meisten Kunden hinterließen 3,7 von 5 Sternen in ihren Bewertungen, wie anonyme Kunden äußerten.

Allerdings gehören dem türkischen Metzger noch zahlreiche Steakhäuser auf der ganzen Welt, die den finanziellen Verlust wieder ausgleichen dürften, so Salt Bae. Trotz der Schließung seines Burger-Lokals in Manhattan bleibt Nusret Gökçe somit weiterhin im Geschäft und seine zahlreichen Fans können sein Charisma und seine unverwechselbare Art des Salzstreuens weiterhin in seinen anderen Restaurants genießen.