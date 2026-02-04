Schlagring, Messer, Pistole: Polizei-Großeinsatz in Asylheim

In einer Asylunterkunft in Baden wurden am Montagnachmittag mehrere Waffen entdeckt. Ein Messer, ein Pfefferspray, ein Schlagring sowie eine Schreckschusspistole fanden sich im Mülleimer eines von zwei Jugendlichen bewohnten Zimmers. Die 15 und 17 Jahre alten Bewohner gerieten dadurch ins Visier der Ermittler.

Nach dem Fund wurden umgehend die Polizei sowie die zuständige Bezirkshauptmannschaft verständigt. Ein Aufgebot an Beamten rückte an und durchsuchte sowohl die beiden Jugendlichen als auch deren Unterkunft. Die gründliche Durchsuchung brachte keine weiteren verdächtigen Gegenstände zutage.

Polizeiliche Maßnahmen

Die beiden Minderjährigen wurden für eine Befragung auf die Wache gebracht. In ihrer Einvernahme stritten sie jegliche Verbindung zu den aufgefundenen Waffen ab und behaupteten, keine Kenntnis darüber zu haben, wie diese in den Abfalleimer ihres Zimmers gelangt seien.

Die Polizei stellte sämtliche Waffen sicher und erstattete Anzeige gegen die Jugendlichen.