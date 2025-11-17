Schluss mit eAMS: Arbeitslose müssen jetzt auf neues System umsteigen

Digitaler Sprung beim Arbeitsmarktservice: Ab Montag ersetzt das neue MeinAMS-Konto die veraltete Plattform und verspricht Behördenwege ohne Wartezeiten.

Das AMS modernisiert ab Montag seinen digitalen Kundenservice durch die Einführung des neuen MeinAMS-Kontos. Diese Plattform ermöglicht künftig die unkomplizierte elektronische Übermittlung von Dokumenten, das Stellen von Förderanträgen sowie die Terminvereinbarung – ein Schritt, der die Wartezeiten in den Geschäftsstellen deutlich reduzieren soll. In der Steiermark nutzen bereits etwa 32.000 Personen das bisherige, inzwischen veraltete eAMS-Konto, das nun abgelöst wird.

Die stellvertretende Geschäftsführerin des AMS Steiermark, Yvonne Popper-Pieber, erläutert die Funktionalität des neuen Systems: „MeinAMS ist ähnlich wie das eAMS-Konto die digitale Kommunikationsschiene mit dem AMS. Darüber hinaus können jegliche Anträge, Arbeitslosengeldanträge, Notstandshilfe, etc. digital gestellt werden.” Es können sämtliche Förderansuchen digital gestellt werden, Bewerbungen aktualisiert bzw. dem Amt übermittelt werden. Man hat eine Übersicht über seine Termine beim AMS.

Umstellung des Systems

Bestehende eAMS-Nutzer erhalten am Montag entsprechende Informationen und Anleitungen zur Systemumstellung, wobei eine dreiwöchige Übergangsphase vorgesehen ist. Neukunden können sich über die ID-Austria (digitale Identität) für das Portal registrieren. Das digitale Angebot soll vor allem unnötige Behördenwege vermeiden, wie Popper-Pieber betont: „gerade in den Regionen ist es sicher ein Vorteil, wenn ich eine recht weite Wegstrecke zum AMS hätte und ich nur eine Nachricht an meine Beraterin, an meinen Berater übermitteln möchte, oder einen aktuellen Lebenslauf; oder ich brauche eine Übersicht über meine Auszahlungen: Dann muss ich nicht zum AMS fahren, sondern kann das bequem von daheim auf MeinAMS abrufen”.

Persönlicher Service

Trotz der Digitalisierungsoffensive bleibt der persönliche Service erhalten: „Selbständig ist es nach wie vor so, dass die AMS-Geschäfte mit ihren Dienstleistungen vor Ort für die Kundinnen und Kunden da sind. Man kann auch noch persönlich kommen.

Es wird natürlich auch noch Termine geben.”