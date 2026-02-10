Schock‑Bilanz: Scheinfirmen kosten Österreich 500 Millionen Euro!

Scheinfirmen haben im Jahr 2025 einen massiven finanziellen Schaden von etwa 500 Millionen Euro für die öffentliche Hand verursacht. Diese Bilanz zog das Finanzministerium am Dienstag im Rahmen einer Fachtagung zur Betrugsbekämpfung.

Den größten Anteil des Schadens machen nicht entrichtete Sozialversicherungsbeiträge aus, die mehr als die Hälfte der Gesamtsumme ausmachen. Ein Fünftel entfällt auf hinterzogene Lohnsteuer, während der verbleibende Betrag durch ungerechtfertigte Betriebsausgaben und unrechtmäßigen Vorsteuerabzug entstand.

Die Bekämpfung von Scheinunternehmen zeigt deutliche Erfolge: 2025 hat sich die Anzahl der rechtskräftigen Verurteilungen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Dieser Anstieg wird unter anderem auf Gesetzesänderungen und intensivierte Kontrollen zurückgeführt. Das Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) konnte im vergangenen Jahr 411 Fälle abschließen, während es 2024 noch 197 Fälle waren. Die Entwicklung zeigt einen kontinuierlichen Aufwärtstrend – 2023 wurden 149 Fälle rechtskräftig abgeschlossen, 2020 waren es lediglich 56.

⇢ Statt Wachteln: Polizei hebt versteckte Spielhölle in Wien-Penzing aus



Erfolgreiche Maßnahmen

Für die deutliche Zunahme der aufgedeckten Fälle nennt das Ministerium mehrere Faktoren. Eine wesentliche Rolle spielt die 2024 in Kraft getretene Gesetzesnovelle, die den Begriff des Scheinunternehmens erweitert hat. Zusätzlich haben verstärkte Kontrollen zu mehr Aufdeckungen geführt. Als weiteren Grund führt das Ministerium wirtschaftliche Herausforderungen an, die Unternehmen dazu verleiten, nach Wegen der Kostenreduktion zu suchen.

Ministerielle Reaktion

„Scheinunternehmen, die teilweise mit extrem komplexen Strukturen agieren, betrügen den Staat und oft auch Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die Sozialversicherung und die ehrlichen Unternehmen“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) in einer Aussendung. „Dort, wo es notwendig ist, werden wir die rechtlichen Rahmenbedingungen weiter schärfen, um einen fairen Arbeitsmarkt sicherzustellen“, pflichtet ihm Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) bei.

Um einen fairen Arbeitsmarkt sicherzustellen.