Familienunglück

Schock auf A9: Vierköpfige Familie nach Unfall im Krankenhaus

(Foto: Pexels)
1 Min. Lesezeit | 20. Dezember 2025

Dramatischer Unfall in Oberösterreich: Ein Auto verunglückt im Bezirk Kirchdorf und hinterlässt eine vierköpfige Familie verletzt im Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich wurden alle vier Familienmitglieder eines Fahrzeugs verletzt. Die 45-jährige Fahrerin, ihr 49-jähriger Ehemann sowie die beiden Kinder im Alter von neun und 15 Jahren mussten nach dem Vorfall zur medizinischen Versorgung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf eingeliefert werden.

Wie aus den Mitteilungen der Polizei hervorgeht, alarmierten andere Verkehrsteilnehmer, die nach dem Unfall an der Unfallstelle eintrafen, die Rettungskräfte.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

