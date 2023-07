Schock im Supermarkt: 8,26 Euro für zwei Leberkässemmeln

Die Teuerungen im Lebensmittelhandel und der bestehende Personalmangel in der Branche verursachen immer mehr Unmut unter den Konsumenten.

Ein Beispiel dafür ist der Fall von Christian, der beim Einkauf in einem Supermarkt in Oberpullendorf (Burgenland) stolze 8,26 Euro für zwei Leberkäsesemmeln bezahlen musste.

Wie immer zog es Christian am Mittwoch zum Einkaufen in seine lokale Supermarkt-Kette im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf. Bei der Feinkost-Theke entschied er sich dazu, zwei pikante Leberkäsesemmeln mitzunehmen. Sein Erstaunen war jedoch groß, als ihm der Preis mitgeteilt wurde. ,,Für zwei Semmeln musste ich 8,26 Euro brennen“, berichtete der verblüffte Kunde.

Verwundert darüber, dass er so tief in die Tasche greifen musste, fragte Christian eine Angestellte, ob der Preis korrekt sei. Ja, bestätigte man ihm und fügte hinzu, dass die Kosten für die Produkte gestiegen sind. ,,Der Wahnsinn nimmt kein Ende!“, sagt Christian gegenüber ,,Heute“.

Doch Christian ist nicht der Einzige, der von der aktuellen Situation betroffen ist. Neben den hohen Preisen bereitet auch der Personalmangel in den Supermärkten den Verbrauchern Sorgen. Überall wird händeringend nach Arbeitskräften gesucht, was zu Einschränkungen im Angebot führt. So wurde zum Beispiel in einer Billa-Filiale in Linz die Feinkost-Abteilung aufgrund von Personalmangel geschlossen, berichtet ,,Heute“.