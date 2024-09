14-Jährige plant Terroranschlag

Ein alarmierender Vorfall ereignete sich in der steirischen Hauptstadt Graz: Eine 14-jährige Schülerin soll geplant haben, mitten im Stadtzentrum einen Anschlag zu verüben. Die Informationen zu diesem Fall wurden von einem ausländischen Nachrichtendienst weitergegeben.

Im Mai nahm die Polizei eine 14-jährige Österreicherin mit montenegrinischen Wurzeln fest, nachdem sich der Verdacht erhärtete, dass sie einen Terroranschlag am Jakominiplatz, einem zentralen Platz in Graz, geplant hatte. Die junge Verdächtige soll laut den Ermittlungen mit einem Messer bewaffnet ein Blutbad anrichten wollen – es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Anklage erhoben: Vorwurf der terroristischen Vereinigung

Nun liegt die Anklageschrift gegen die Schülerin vor. Ihr wird vorgeworfen, Teil einer terroristischen Vereinigung und kriminellen Organisation zu sein. Nach Erkenntnissen der Ermittler plante die Jugendliche zusammen mit zwei weiteren Personen, nach Syrien zu reisen, um sich dem Islamischen Staat (IS) anzuschließen. Eine dieser Personen wurde inzwischen in Deutschland verhaftet.

Laut „Kleine Zeitung“ befand sich die angeklagte Schülerin bereits in fortgeschrittenen Vorbereitungen für ihren geplanten Anschlag. In ihrer Wohnung fanden die Ermittler ein Messer und schwarze Kleidung, die dem IS zugeschrieben wird. Diese Materialien sollte sie angeblich nutzen, um in der Innenstadt von Graz auf Menschen loszugehen, die sie als „Ungläubige“ betrachtete.

(FOTO: iStockphoto/Panama7)

Weiteren Aufschluss gaben Chatauswertungen und Online-Kanäle der Verdächtigen. Sie hatte Bilder und Informationen über mögliche Tatwaffen und Anschlagsorte, darunter auch den Jakominiplatz, an Kontakte im Ausland gesendet. Dadurch wurden ausländische Nachrichtendienste auf die extremistischen Bestrebungen des Mädchens aufmerksam und informierten die österreichischen Behörden.

Belastendes Material entdeckt

Bei einer Hausdurchsuchung fanden Ermittler ein Video, in dem die Verdächtige dem IS die Treue schwört, sowie weiteres Propagandamaterial der Terrororganisation. Derzeit befindet sich die 14-Jährige in Untersuchungshaft. Ein Termin für den Prozess steht noch aus.