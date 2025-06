Schock in Griechenland: Erdbeben lässt Kreta zittern

Erschütterung im Urlaubsparadies: Ein Erdbeben trifft die griechische Insel Kreta. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft, während die Lage überwacht wird.

Ein Erdbeben hat die griechische Mittelmeerinsel Kreta erschüttert. Das Beben wurde an den geografischen Koordinaten 34,8651 Grad nördlicher Breite und 23,3397 Grad östlicher Länge registriert. Nach Angaben des Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrums (EMSC) lag der Erdbebenherd etwa zwölf Kilometer unter der Erdoberfläche.

Die Erschütterung erreichte eine Stärke von 4,5 auf der Richterskala und wird damit als moderat eingestuft. Das Beben ist Teil einer erhöhten seismischen Aktivität in der Region, in der allein in diesem Jahr bereits rund 350 Erschütterungen mit einer Magnitude ab 2 registriert wurden.

Aktuelle Lage

Bislang wurden weder Sachschäden noch Verletzte gemeldet. Die Behörden behalten die Lage weiterhin im Auge. Kreta liegt in einer der seismisch aktivsten Zonen Europas, in der es regelmäßig zu Erdbeben dieser Größenordnung kommt, meist ohne gravierende Folgen für die Bevölkerung.