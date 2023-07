Schock in Öffis: Mann befriedigt sich öffentlich selbst

Der Arbeitsalltag einer jungen Frau aus Belgrad (Serbien) wurde kürzlich durch eine verstörende Begegnung auf ihrer täglichen Pendelstrecke getrübt. Auf der Buslinie 71, die vom Stadtteil Ledine bis zum Zeleni Venac Markt fährt, traf sie auf einen Mitreisenden, dessen Verhalten alles andere als gewöhnlich war.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Es war gerade halb sieben, als sich die junge Frau eines unangenehmen Gefühls bewusst wurde. Ein Mann, der es sich gleich neben den mittleren Türen des Busses gemütlich gemacht hatte, fixierte sie mit seinem Blick – beständig und penetrant. Der Moment, in dem die junge Frau den Mut aufbrachte, ihm direkt ins Gesicht zu sehen, war schockierend.

In der Folge entschied sie sich dazu, eine Warnung auszusprechen, speziell an andere junge Damen, die die gleiche Strecke nutzen. Auf der Instagram-Seite ’serbialive_beograd‘ schilderte sie ihr Erlebnis: „Aufgenommen heute Morgen im Bus der Linie 71 (Ledine – Zeleni Venac) um 6:43 Uhr, während ich zur Arbeit ging. Dieser Mann hat mich gute 10 Minuten angesehen, nach einer Vielzahl von Blicken, die ich aufgrund des unangenehmen Gefühls vermied, bemerkte ich, dass er die ganze Zeit mastur****.“

Neben ihrer Beschreibung postete sie auch eine Aufnahme des Mannes, zusätzlich betonte sie, wie wichtig es ist, wachsam zu bleiben und andere vor möglichen Gefahren zu warnen.

Da sie in der konkreten Situation nicht adäquat reagieren konnte, sieht sie es nun als ihre Verantwortung an, andere zu sensibilisieren und hofft, dass Mitreisende besser auf ähnliche Vorkommnisse vorbereitet sein könnten. Ihr Vorfall unterstreicht die Bedeutung der gegenseitigen Unterstützung und Wachsamkeit in der heutigen Gesellschaft.