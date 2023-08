Schock in Salzburg: Seniorin Opfer von Trickbetrug!

Ein kühler Montagvormittag in Salzburg wurde für eine 102-jährige Bewohnerin zur Bühne eines perfiden Betrugsszenarios. Die ältere Dame wurde Opfer eines skrupellosen Trickbetrügers, der ihre Vertrauensseligkeit ausnutzte und sie um 10.000 Euro und wertvollen Schmuck erleichterte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Betrugsmasche begann mit einem Telefonanruf. Der Anrufer behauptete, dass jemand versucht habe, Geld von ihrem Bankkonto abzuheben. Kurz darauf erschien ein Mann an ihrer Haustür, der sich als Polizist in Zivilkleidung ausgab. Er erklärte der Seniorin, dass ihr Vermögen in Gefahr sei – eine Behauptung, die den vorherigen Anruf zu bestätigen schien.

Der falsche Polizist machte auf die Seniorin einen „sehr glaubwürdigen Eindruck“, wie sie später berichtete. Sie übergab ihm daraufhin 10.000 Euro in bar sowie eine Kassette mit wertvollem Schmuck. Erst nachdem der Mann gegangen war, erkannte die 102-Jährige, dass sie einem Betrüger zum Opfer gefallen war.

Die Seniorin zeigte sich nach dem Vorfall als mutige und entschlossene Frau, indem sie selbst Anzeige erstattete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Täter.

Dieser Fall ist ein trauriges Beispiel dafür, dass ältere Menschen oft gezielt als Opfer von Betrug ausgewählt werden. Die Betrüger nutzen dabei die Hilfsbereitschaft und manchmal auch die Einsamkeit der Senioren aus. Die Polizei rät daher zur besonderen Vorsicht und empfiehlt, im Zweifelsfall immer Rücksprache mit Angehörigen oder der Polizei selbst zu halten.

Das Ausmaß derartiger Betrugsfälle ist besorgniserregend. Es wird dringend geraten, verdächtige Anrufe oder Besuche sofort der Polizei zu melden. Nur so kann es gelingen, die Täter zu fassen und weitere Betrugsfälle zu verhindern. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.