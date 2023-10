Schock-Wende im Mordfall Jelena Marjanovic: Zoran ist frei!

Zoran Marjanovic, der im vergangenen Jahr wegen des Mordes an seiner Ehefrau, der Sängerin Jelena Marjanovic, zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde, wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Berufungsgericht begründete die Entscheidung damit, dass die Auswirkungen des Mordes nach sieben Jahren an Intensität und Bedeutung verloren haben.

Im Fall des Mordes an der Sängerin Jelena Marjanovic gibt es eine neue Entwicklung. Ihr Ehemann, Zoran Marjanovic, der im letzten Jahr zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde, wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Berufungsgericht hat diese Entscheidung getroffen, da die Auswirkungen des Mordes nach sieben Jahren an Intensität und Bedeutung verloren haben.

Zoran Marjanovic wurde anderthalb Jahre nach dem Mord an seiner Frau verhaftet und befand sich bis zum 12. Juli 2018 in Untersuchungshaft. Nach der Veröffentlichung des rechtskräftigen Urteils, in dem er wegen Mordes schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von 40 Jahren verurteilt wurde, wurde erneut Untersuchungshaft angeordnet. Trotz des erheblichen Interesses an diesem strafrechtlichen Ereignis, über das eine große Anzahl von Print- und elektronischen Medien berichtet hat, haben die Fakten und Umstände, die sich auf die Art der Tat und die Schwere der Folgen beziehen, im Laufe der Zeit an Intensität und Bedeutung verloren.

U-Haft aufgehoben

Das Berufungsgericht in Belgrad hat nach einer Sitzung am 3. Oktober 2023 eine Entscheidung getroffen, in der die Untersuchungshaft für Zoran Marjanovic aufgehoben und seine sofortige Freilassung angeordnet wurde.

Jelena Marjanovic wurde am 2. April 2016 mit neun Schlägen eines stumpfen Gegenstandes auf den Kopf getötet. Die Sängerin wurde, wie festgestellt wurde, aus Leidenschaft getötet, und das Gericht stellte fest, dass der Angreifer jemand war, der das Opfer kannte. Bei einem Räuber oder bezahlten Mörder ist die Art der Ausführung anders. Die Verletzungen, die am Körper der Sängerin festgestellt wurden, deuten darauf hin, dass sie mit dem Angreifer gekämpft hat und dass sie weggelaufen ist.

Auffällige Details

Einer der Schlüsselbeweise, der dazu führte, dass Zoran Marjanovic in erster Instanz zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde, ist der Schlamm auf den Hosen, die er in der verhängnisvollen Nacht trug. Dieser Schlamm, wie das Gericht feststellte, deutet darauf hin, dass Zoran genau am Tatort des Mordes an der Sängerin war. Der Schlamm, der auf seiner Kleidung gefunden wurde, ist von der gleichen Zusammensetzung und stimmt mit dem Schlamm überein, an dem Jelena tot aufgefunden wurde.

Auch ein auffälliges Detail sind die im Fahrzeug von Marjanovic gefundenen Blutspuren, von denen eine den Blutspuren der getöteten Jelena Marjanovic entspricht.