Schockierende Preise: So viel zahlt man jetzt in Österreich für Sodawasser

Die Herbstzeit ist traditionell die Zeit für Oktoberfeste und gemütliche Abende in Biergärten. Doch wer sich in diesen Tagen in einem der heimeligen Gastgärten einfindet, könnte von den Preisen für Getränke überrascht sein.

Die Untersuchung des Vergleichsportals „Betrugstest“, die zwischen dem 14. und dem 30. August dieses Jahres stattfand, umfasste die Preise für einen halben Liter Bier, 0,5 Liter Cola und Soda sowie 0,2 Liter Weißwein in den beliebtesten Lokalen der 20 größten Städte Österreichs. Neben den Getränkepreisen wurden auch Google-Bewertungen der Lokale in die abschließende Bewertung einbezogen.

In Oberösterreich wurden die Städte Linz, Wels, Steyr, Leonding und Traun genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse zeigten einige überraschende Unterschiede: So ist Wels besonders bei Sodawasser ein teures Pflaster. Der durchschnittliche Preis für einen halben Liter lag hier bei 5,08 Euro und war damit doppelt so hoch wie in der günstigsten Stadt, Wolfsberg, wo der Preis bei 2,45 Euro lag. Interessanterweise ist Cola in Wels mit einem Durchschnittspreis von 4,95 Euro für einen halben Liter sogar günstiger als das Sodawasser.

In Linz hingegen schlägt vor allem der Weißwein zu Buche. Mit einem Durchschnittspreis von 6,72 Euro für 0,2 Liter ist er das teuerste Getränk in ganz Oberösterreich und belegt österreichweit den vierten Platz.

Ein Wiener Gastronom rechtfertigte bereits im Vorjahr den Preis von 5,20 Euro für ein Soda mit der Verwendung von frischen Zitronen statt Konzentrat und dem damit verbundenen Arbeitsaufwand. Ob diese Argumentation auch für die hohen Preise in Wels und Linz zutrifft, bleibt abzuwarten.