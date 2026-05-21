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Schussattentat

Schüsse in Belgrad: Bekannter Gastronom niedergestreckt – Großfahndung läuft

Schüsse in Belgrad: Bekannter Gastronom niedergestreckt – Großfahndung läuft
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Schüsse in einem Belgrader Restaurant – ein bekannter Gastronom wird verletzt, die Polizei startet sofort eine Großaktion.

In einem Restaurant in Neu-Belgrad ist es am heutigen Tag zu einer Schießerei gekommen. Dabei wurde G.S., Besitzer mehrerer bekannter Lokale in der serbischen Hauptstadt Belgrad, durch Schüsse verletzt. Nach ersten inoffiziellen Angaben traf ihn mindestens eine Kugel im Bein, eine weitere im Oberarm.

Der Gastronom wurde noch am Tatort von der Rettung versorgt und anschließend ins Notfallzentrum gebracht. Laut ersten medizinischen Einschätzungen besteht trotz der schweren Verletzungen keine Lebensgefahr.

Ermittlungen laufen

Die Polizei riegelte das betroffene Viertel unmittelbar nach dem Vorfall ab und leitete die Sonderaktion „Vihor“ ein. Forensiker und Ermittler der Kriminalpolizei sichern derzeit Spuren innerhalb des Lokals sowie im unmittelbaren Umfeld.

Ausgewertet werden auch Aufnahmen von Überwachungskameras – sowohl jene des Restaurants selbst als auch von benachbarten Objekten – um den Angreifer zu identifizieren und dessen Fluchtweg nachzuvollziehen. Mitarbeiter und Gäste, die sich zum Zeitpunkt der Tat im oder vor dem Lokal aufgehalten hatten, werden von den Behörden befragt.

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KO KOSMO-Redaktion
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