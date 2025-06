Schulstress trieb 15-Jährigen zu Bombendrohungen – Jetzt droht Knast

Ein 15-Jähriger muss sich am Freitag vor einem Linzer Gericht verantworten, nachdem er Bombendrohungen gegen drei Bildungseinrichtungen verschickt hat. Der Jugendliche hat bereits ein Geständnis abgelegt. Die betroffenen Schulen befinden sich in Linz, in Traun und in St. Veit an der Glan in Kärnten. Dem Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu eineinhalb Jahren.

Der Rechtsbeistand des Teenagers betont, dass sein Mandant die Taten bereut und sie auf jugendlichen Übermut zurückführt. Als Tatmotiv gab der Schüler schulischen Druck an. Am 7. Mai soll er elektronische Nachrichten an seine eigene Schule, die Bildungseinrichtung eines Freundes sowie eine weitere Schule gesendet haben.

Gefälschte Sprengsätze

In den Drohschreiben behauptete er, Sprengsätze in den Gebäuden platziert zu haben, die jederzeit detonieren könnten. Nach Eingang der Drohung informierte ein Schuldirektor umgehend die Behörden. Daraufhin durchsuchten Spezialisten mit Sprengstoffspürhunden das Schulgebäude, fanden jedoch keine explosiven Materialien.

Auch die Durchsuchung einer zweiten betroffenen Schule verlief ohne Ergebnis.

Experten der Cybercrime-Abteilung konnten den mutmaßlichen Täter schließlich ausfindig machen.

