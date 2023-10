Schwangere 31-Jährige tot in Kühlschrank gefunden

In Los Angeles wurde ein 31-jähriges schwangeres Model tot in einem Kühlschrank aufgefunden. Der nun veröffentlichte Obduktionsbericht enthüllt schockierende Details.

In Los Angeles wurde eine erschütternde Entdeckung gemacht, die die dunkle Seite von Hollywood offenbart. Maleesa Mooney, ein 31-jähriges Model, das sich auf das Mutterglück freute, wurde tot in ihrem eigenen Kühlschrank in Los Angeles aufgefunden. Der nun veröffentlichte Obduktionsbericht enthüllt grausame Details und wirft ein Licht auf die dunklen Ecken der Glitzermetropole.

Mooneys Körper wies Anzeichen stumpfer Gewalt auf, und Beweise deuten darauf hin, dass sie vor ihrem Tod gefesselt wurde. Die junge Frau, die sich im zweiten Schwangerschaftsmonat befand, wurde Opfer einer Gewalttat, deren genaue Umstände noch immer im Dunkeln liegen. Darüber hinaus wurden Spuren von Alkohol und Kokain in ihrem Körper gefunden. Die Ermittler stehen vor der Aufgabe zu klären, ob Mooney diese Substanzen freiwillig konsumiert hatte oder ob sie ihr gegen ihren Willen verabreicht wurden.

Die Nachricht von Mooneys Tod hat ihre Familie und Freunde tief erschüttert. Ihre Schwester, die Sängerin Jourdin Pauline, schilderte den Zustand der Wohnung als „komplett verwüstet“. In einem Interview mit dem „People“-Magazin sagte sie: „Nach dem, was wir gesehen haben, steckte meine Schwester in einem Kampf. Es ist eine sehr brutale Tat.“

Ermittlungen laufen noch

Pauline erzählte weiter, dass ihre Schwester voller Vorfreude auf ihr ungeborenes Kind gewesen sei. „Sie war super aufgeregt und hat immer davon gesprochen, ein Kind zu bekommen“, sagte sie. Doch diese Freude wurde durch die brutale Tat jäh beendet.

Die Ermittlungen im Fall Mooney laufen auf Hochtouren, doch bisher fehlen konkrete Hinweise auf mögliche Täter oder ein Tatmotiv. Der tragische Vorfall wirft einen Schatten auf die Stadt der Engel und hinterlässt eine Familie und Freunde in tiefer Trauer und Verzweiflung.