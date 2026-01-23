Schwarzarbeit-Boom: Pfusch-Rekord kostet Staat Milliarden

Die Schattenwirtschaft in Österreich wächst weiter – auf knapp 42 Milliarden Euro im Jahr 2026. Besonders betroffen: das Baugewerbe und Handwerksbetriebe.

Die Schattenwirtschaft in Österreich wächst weiter an. Für 2026 prognostiziert Ökonom Friedrich Schneider von der Kepler Universität Linz einen Anstieg des Pfusch-Volumens um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Als Hauptursachen für diese Entwicklung nennt der Experte die angespannte Wirtschaftslage sowie die geplanten Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung. Nach seinen Berechnungen wird die Schattenwirtschaft im kommenden Jahr ein Volumen von 41,960 Milliarden Euro erreichen, was einem Anteil von 7,91 Prozent am offiziellen Bruttoinlandsprodukt entspricht. Im Vergleich dazu belief sich der Pfusch 2025 auf rund 40 Milliarden Euro oder 7,8 Prozent des BIP.

⇢ Insolvenz-Tsunami rollt weiter: Immobilien-Branche im Abgrund



Baugewerbe dominiert

Besonders stark vertreten ist die Schwarzarbeit im Baugewerbe und bei Handwerksbetrieben, die zusammen mit Reparaturdienstleistungen mehr als ein Drittel des gesamten Pfusch-Volumens ausmachen. Der Umsatz in der Schattenwirtschaft wird voraussichtlich die 16-Milliarden-Euro-Marke überschreiten. An zweiter Stelle folgen sonstige Gewerbebetriebe und haushaltsnahe Dienstleistungen mit einem Anteil von 17 Prozent. Schneider weist darauf hin, dass auch Unfall- und Krankenversicherungen zu den Verlierern zählen, da sie für die erhöhten Kosten durch zusätzliche Unfälle und Arbeitsunfähigkeit der Pfuscher aufkommen müssen.

Europäischer Vergleich

Trotz des Anstiegs bleibt Österreich im europäischen Vergleich auf einem guten Platz. Innerhalb der EU werden voraussichtlich nur Luxemburg und Österreich eine geringere Schattenwirtschaft aufweisen als andere Mitgliedsstaaten. Dennoch entstehen dem Staat erhebliche finanzielle Einbußen. „Nach meinen Schätzungen entgehen der öffentlichen Hand Steuer- und Sozialversicherungsbeitragsausfälle in Höhe von circa 2 bis 3,5 Milliarden Euro pro Jahr“, erklärt der Experte.

Ein kleiner Trostfaktor: Die Verluste werden teilweise dadurch abgemildert, dass das mit dem Pfusch verdiente Geld „im Durchschnitt zu 80 Prozent sofort wieder in der offiziellen Wirtschaft ausgegeben wird.“