Schweiz gedemütigt: Xhaka, Shaqiri & Co. müssen die Koffer packen

Die Portugiesen besiegten im Achtelfinale der WM in Katar die Schweiz überzeugend mit 6:1 und ziehen völlig verdient ins Viertelfinale ein.

Die Tore in der ersten Halbzeit erzielten Goncalo Ramos und Pepe. In der zweiten Halbzeit setzten die Portugiesen mit Toren von Ramos und Guerrero ihren Lauf fort. Den einzigen Treffer für die Schweiz erzielte Manuel Akanji in Minute 58. zum zwischenzeitlichen 4:1.

Die Freude der Schweizer wahrte nur kurz, denn kurz darauf erzielte der phänomenale Ramos das vorentscheidende 5:1. Für einen Höhepunkt und Endergebnis sorgte Leao mit einem sehenswerten Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Im Viertelfinale trifft Portugal auf Marokko, das mit einem Sieg gegen die favorisierten Spanier für Furore sorgte.