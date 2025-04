Schwere Erschütterungen in Rumänien: Boden wackelte bis nach Bukarest

Ein Erdbeben in Rumänien nahe Brasov erschütterte am Montagabend die Region. Der Erdstoß der Stärke 4,1 ereignete sich in 140 Kilometer Tiefe, bislang wurden keine Schäden gemeldet.

Ein mittelstarkes Erdbeben erschütterte am heutigen Montag, dem 14. April 2025, gegen Abend die Region östlich der rumänischen Stadt Brasov. Die seismischen Messgeräte verzeichneten um exakt 18:57 Uhr Ausschläge, die auf eine Erschütterung mit einer Stärke von 4,1 auf der Richterskala hindeuteten.

Technische Daten

Gemäß den vorliegenden Messdaten befand sich der genaue Ursprungsort des tektonischen Ereignisses bei 45.7136 Grad nördlicher Breite und 26.7131 Grad östlicher Länge. Fachleute des Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrums lokalisieren den Erdbebenherd in beträchtlicher Tiefe – etwa 140 Kilometer unter der Erdoberfläche.

Die Behörden haben bislang keine Meldungen über Sachschäden oder verletzte Personen erhalten.