Schwerer Unfall in Wien: Passantin von Linienbus erfasst

Am Donnerstag ereignete sich auf einer Kreuzung in Wien-Simmering ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Kollision ereignete sich auf einem Schutzweg, als der 58-jährige Lenker eines Linienbusses von der Krausegasse nach rechts in die Simmeringer Hauptstraße abbog.

Nach ersten Informationen überquerte die Frau den Schutzweg bei grünem Licht der Fußgängerampel, als es zur tragischen Kollision kam. Der Buslenker schien die Fußgängerin übersehen zu haben, was zu dem Zusammenstoß führte. Die Frau stürzte infolge des Aufpralls und erlitt schwere Verletzungen.

Die Rettungskräfte, darunter die Polizei, die Wiener Berufsrettung und die Berufsfeuerwehr Wien, reagierten unverzüglich auf den Notruf und leiteten einen umfangreichen Einsatz ein. Die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung der Schwerverletzten und transportierte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Aufgrund des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Simmeringer Hauptstraße, da die Polizei Unfallermittlungen durchführte und der Verkehr stadteinwärts umgeleitet wurde. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit vom Verkehrsunfallkommando untersucht.

Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass die Fußgängerin den Schutzweg korrekt bei grünem Licht überquerte, während der Buslenker möglicherweise ihre Anwesenheit übersehen hat. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind im Gange.