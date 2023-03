Sebastian Kurz chillt mit diesem Hollywood-Star (FOTOS)

Am Wochenende besuchte Ex-Kanzler Sebastian Kurz den Formel-1-GP in Jeddah, dort traf er auf Hollywood-Schauspieler Will Smith.

Vor etwa einer Woche sprach Sebastian Kurz über seine Ermittlungen, eine mögliche Polit-Rückkehr und den Wechsel in die Privatwirtschaft. Der 36-Jährige schloss einen politischen Antritt bei der nächsten Nationalratswahl aus. Kurz habe seinen „Beitrag bereits geleistet“.

Der Ex-Kanzler sieht nun seinen Ermittlungen gelassen, dies beweisen auch die neuen Schnappschüsse auf seinem Instagram-Account. In Saudi-Arabien fand am Wochenende das zweite Formel-1-Rennen der Saison in Dschidda statt. Sebastian Kurz verfolgte gemeinsam mit Hollywood-Schauspieler Will Smith den Red-Bull-Doppelsieg. Wie gut es ihnen am Wochenende ging, hat der Ex-Kanzler auf Instagram gepostet.

Hollywood-Star Will Smith zeigt sich nun immer mehr der Öffentlichkeit.

Vorgeschichte: US-Komiker Chris Rock machte sich vergangenes Jahr lustig über Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett-Smith. Dies gefiel Will so gar nicht und reagiert mit einer Watsche. „Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund.“, schrie Smith zum Schluss. Im Publikum brach Will Smith in Tränen aus und Chris Rock stand fassungslos auf der Bühne.