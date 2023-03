Stau am Montagabend: Marschkundgebung in Wien angekündigt

Autofahrer sollten am Montagabend zwischen 18:00 und 22:00 Uhr den ersten Bezirk, Naschmarkt und den Karlsplatz meiden. Es kommt zu Stau!

Für Montagabend (20. März 2023) kündigt der Verkehrsclub ÖAMTC einen Stau in der Wiener Innenstadt an. Aufgrund einer Marschkundgebung zu „NEWROZ“ (Kurdisches Neujahrs- und Frühlingsfest) des „Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Wien“ soll es zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr zu erheblichen Behinderungen der Verkehrsteilnehmer kommen. Dabei werden bestimmte Bereiche temporär gesperrt, um das durchkommen der Teilnehmer zu gewährleisten.

Marsch-Route

Die Route verläuft vom Platz der Menschenrechte über Getreidemarkt – Rechte Wienzeile – Karlsplatz zum Resselpark. Dabei erwarten die Initiatoren der Marschkundgebung rund 1.500 Personen, wie die Polizei auf KOSMO-Anfrage bestätigt.

Staus und Zeitverluste sind auf Ring, Zweierlinie, Favoritenstraße, Schönbrunner Straße, Rechte Wienzeile, Linke Wienzeile sowie den Bereichen rund um Karls- und Schwarzenbergplatz einzuplanen.

Ausweichen kann man in der Zeit zwischen 18:00 und 22:00 Uhr auf dem Gürtel. Alle, die in die Innenstadt wollen, sollten mit den U-Bahnen staufrei anreisen.

Was ist NEWROZ?

Das kurdische Neujahrs- und Frühlingsfest wird am Abend des 20. März auf der ganzen Welt von Kurden gefeiert. Es markiert den Beginn eines neuen Jahres. Der Name Newroz bedeutet „der neue Tag“ und stammt aus der Kombination der kurdischen Wörter „nu“ (neu) und „roj“ (Tag). Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Begriff weiter zu „nur“ und dann zu „newroz“.

Auch andere iranische Völker wie Afghanen, Perser, Belutschen und Tatschiken haben das Newrozfest übernommen. Es ist vermutlich das älteste kurdische Fest, das überliefert ist.

Quelle: ÖAMTC