Seitensprung: Serbische Sängerin demoliert Auto des Ex-Freunds (FOTO & VIDEO)

Die 35-jährige serbische Sängerin Ljupka Stević sorgte mit ihrem Ausraster auf offener Straße für Schlagzeilen. Die Tat gab sie später auf Instagram zu.

Stević demolierte am Mittwoch im Belgrader Stadteil Voždovac zwei Fahrzeuge ihres Ex-Partners, dem Oberst der serbischen Polizei, Dragiša Simić. Sie zerstach die Reifen zweier Fahrzeuge und bewarf sie mit einem schweren Gegenstand. Ihre Tat wurde von Anrainern und Videoüberwachungskameras festgehalten, weshalb sie sich dazu gezwungen sah, auf Instagram Stellung zu beziehen.

Insta-Posts aus dem Spital

Mit Fotos und Videos aus einem Belgrader Spital wandte sich Ljupka Stević an ihre Fans: „Wenn zufällig ein komischer Clip in den Medien erscheint, dann wisst, dass ich das war. Und was wirklich passiert ist, werden wir noch sehen. Die Polizei wird und alles melden. Ich wurde genäht, aber ich werde es überleben“, schreibt Ljupka.

In einer Story postete die Sängerin ein Foto von der zertrümmerten Heckscheibe und schrieb darunter: „So endete ein batteriebetriebener Fi**er! Mädels, sucht euch gut aus, wem ihr zehn Jahre eures Lebens gebt.“

„Ich wollte ihm einen Sohn mit seinen Augen gebären“

Ljupka Stević war laut eigenen Angaben in den letzten zehn Jahren mit Dragiša Simić in einer Liebesbeziehung. Er war jedoch immer noch verheiratet. „Nach zehn Jahren… Du sitzt zu Hause, planst eine Ehe, Familie, Kinder… und dann checkst du, dass er nicht einmal die Scheidung eingereicht hat, bzw. gar nicht vor hat, sich von seiner Ehefrau zu trennen“, erzählte die Sängerin einen Tag später.

„Neben all dem hat er noch drei minderjährige Liebschaften … Und ich, ich wollte ihm einen Sohn mit seinen Augen gebären. Ich habe dann einfach eine Videokamera in seinem Auto installiert und alles erfahren. Ich fühle mich richtig schlecht“, so Ljupka schluchzend und unter Tränen.