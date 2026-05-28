Sensations-Coup: U17-WM-Star Jozepovic wechselt von Salzburg zu Rapid

Österreichs heißestes Sturmtalent wechselt das Lager – Laut Sky soll sich Rapid gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt haben.

Nicolas Jozepovic gilt im österreichischen Fußball als eines der aufregendsten Offensivtalente seiner Generation. Der gebürtige Wiener rückte spätestens bei der U17-WM in Katar 2025 in den Fokus eines breiten Publikums – mit zwei Toren und drei Assists hinterließ er beim Turnier einen bleibenden Eindruck. Besonders das Achtelfinale gegen England avancierte zum persönlichen Schlüsselmoment: Beim 4:0-Kantersieg unter Teamchef Hermann Stadler war Jozepovic an drei Treffern beteiligt und unterstrich damit eindrucksvoll seinen Anteil am überraschenden Vizeweltmeistertitel der österreichischen U17.

Wechsel zu Rapid

Laut Sky-Informationen steht der SK Rapid nun kurz vor der Verpflichtung des Stürmertalents. Die Hütteldorfer setzen sich damit gegen nationale wie internationale Mitbewerber durch und sichern sich einen der begehrtesten Nachwuchsspieler des Landes. Jozepovic soll demnach in Kürze einen langfristigen Vertrag in Wien-Hütteldorf unterzeichnen.

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Den Ausschlag für seine Entscheidung zugunsten von Rapid sollen laut Sky vor allem die persönlichen Gespräche mit Sportgeschäftsführer Markus Katzer und Cheftrainer Johannes Hoff Thorup gegeben haben. Die aufgezeigte sportliche Perspektive überzeugte den Youngster – so ist geplant, dass er bereits die Sommervorbereitung gemeinsam mit dem Profikader absolviert.

Die offizielle Bekanntmachung soll nach Sky-Informationen zeitnah folgen.