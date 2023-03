Serbin bringt erstes Baby aus transplantierter Gebärmutter auf die Welt

Im Jahr 2018 gab es einen medizinischen Erfolg in Serbien: Eine Frau brachte das erste Baby der Welt zur Welt, das aus einer transplantierten Gebärmutter stammt. Die Ärzte an der Universitätskinderklinik in Tirsova führten die Transplantation mit der Gebärmutter der Zwillingsschwester der Frau durch.

In Bologna, Italien, wurde per Kaiserschnitt ein gesunder Junge mit einem Gewicht von 2.970 Gramm geboren.

Das Transplantationsteam setzte sich aus verschiedenen Ärzten und Teams zusammen. Am 26. März 2017 führte Professor Dr. Miroslav Dordjevic gemeinsam mit Dr. Milenkovic und dem Team der Ärzte aus Tirsova eine Transplantation durch. Professor Mac Braunston aus Schweden leitete das Team.

Die frischgebackene Mama kommt aus einem kleinen Dorf in Serbien. Sie wurde dank einer künstlichen Befruchtung im zweiten Schwangerschaftsmonat. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen war sie in Italien und entschied sich, in Bologna zu entbinden. Das Team der Ärzte, die an der Transplantation teilgenommen hatten, unterstützte sie dabei.