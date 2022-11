So kommt Kroatien in die K.o.-Runde: Gruppe F kann in die Geschichte eingehen

Die Ära mit 32 Nationalmannschaften bei der WM, von denen die besten zwei aus jeder der acht Gruppen ins Achtelfinale einziehen, begann 1998 und endet 2022. In vier Jahren bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko werden 48 Mannschaften teilnehmen.

Bei den bisherigen sechs Turnieren in diesem Format schaffte es nur eine Mannschaft mit drei Punkten in der Gruppe in die K.o.-Runde. Das war Chile, 1998. Kroatien könnte nach aktuellem Stand theoretisch mit drei Punkten Zweiter werden.

Wenn die Vatreni in den letzten beiden Runden unentschieden spielen und Mitfavorit Belgien gegen Marokko gewinnt, Marokko das letzte Spiel gegen Kanada unentschieden spielt, werden die Vatreni mit drei Punkten den zweiten Platz belegen. Die Marokkaner und Kanadier würden in diesem Fall mit jeweils zwei Punkten ausscheiden.

Gewinnt Kroatien gegen Kanada, verabschieden sich die Kanadier mit zwei Niederlagen aus dem Turnier. Nur Marokko könnte sie mit einem Sieg gegen Belgien vor einem Ausscheiden bewahren. Die Kroaten kommen heute gegen Kanada mit Sicherheit nicht garantiert weiter, unabhängig vom Ausgang der Partie. Es ist aber durchaus möglich, dass ihnen diese drei Punkte den Einzug ins Achtelfinale sichern können. Mit dann insgesamt vier Punkten, drei davon gegen Kanada, würde Kroatien sicher weiterkommen, wenn Marokko weder gegen Belgien oder Kanada gewinnt.

Sicher ist, dass die Kroaten am Sonntag weder das Weiterkommen sichern noch dass sie ausscheiden werden. Selbst bei einer Niederlage kann sich Kroatien mit einem Sieg gegen Belgien in der letzten Runde zwar vor einer vorzeitigen Heimkehr retten, wäre aber nicht mehr auf sich selbst angewiesen. Ein Weiterkommen würde in diesem Fall vom Ausgang des Duells Belgien gegen Marokko abhängen. Bei einem unentschieden entscheidet die Tordifferenz.

Die Gruppe F bei der WM 2022 kann aber theoretisch in die Geschichte eingehen. Kroatien und Marokko besiegen Kanada, Belgien spielt unentschieden gegen Marokko und Kroatien. In diesem Fall würden alle drei Nationalmannschaften mit fünf Punkten auf dem ersten Platz liegen. Hier wäre die Tordifferenz entscheidend …

Bei der Weltmeisterschaft sind nicht die Spiele untereinander entscheidend, sondern bei einem Punktegleichstand die Tordifferenz. Würde beispielsweise der Wettbewerb in Gruppe F in diesem Moment beendet, wäre Kroatien aufgrund der Fairplay-Skala vor Marokko (Marokko hat eine Gelbe Karte, Kroatien noch keine).