So viel Geld solltet ihr auf dem Konto haben

Wer im reifen Alter finanziell abgesichert sein möchte, sollte sich einen bestimmten Geldbetrag zur Seite legen.

Vor allem jetzt zur Coronakrise wird bei vielen Menschen am Monatsende das Geld knapp. Neben Miete, Auto, Lebensmittel, sowie Internet- und Handykosten möchte man auch in der Freizeit selten auf etwas verzichten. Laut Finanz-Experten sollte man im frühen Alter mit dem Sparen anfangen. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht mehr auf Urlaub fahren dürft oder auf alles verzichten müsst. Ihr könnt euch dabei individuell monatlich einen Betrag festlegen, den ihr euch auf die Seite legt.

Zehn bis 15 Prozent Rücklagequote:

Experten empfehlen zehn bis 15 Prozent vom Gehalt bei Seite zu legen. Das ist nicht immer möglich. So gibt es Situationen im Leben, wo größere Anschaffungen am Plan stehen oder etwa eine Krise zur Arbeitslosigkeit führt. Laut einer IMAS-Studie im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen, die allerdings vor der Corona-Pandemie im Herbst 2019 durchgeführt wurde, sparen die Österreicher im Durchschnitt 259 Euro pro Monat. Eine interessante Theorie wurde aufgestellt und ungefähr berechnet, wie viel Geld ihr in welcher Phase eures Lebens angespart haben solltet, um im hohen Alter ein finanziell sorgenfreies Leben zu führen. In der Berechnung wurde als Beispiel eine Person ab dem 25. Lebensjahr, die jährlich 15 Prozent ihres Gehalts spart und im Schnitt mehr als 50 Prozent der Ersparnisse in Aktien investiert, herangezogen. Das Pensionsalter wurde mit 67 Jahren angesetzt.

Mit dem Monatsgehalt rechnen:

Nach den Richtlinien von Fidelity solltet ihr mit 30 Jahren bereits ein Jahresgehalt angespart haben. Alle weiteren fünf Jahre erhöht sich das Kapital um das jeweilige Jahresgrundgehalt. Mit 35 solltet ihr somit das doppelte und mit 40 das dreifache Jahresgehalt auf die Seite gelegt haben. Eine Beispielrechnung: Wenn ihr im Monat 1.300 Euro netto verdient, beträgt dein Jahresgehalt 16.800 Euro (mit Weihnachts- und Urlaubsgeld). So viel solltest du also mit 30 angespart haben, mit 35 wären es dann 33.600 und mit 40 Jahren 50.400 Euro. Diese Fünf-Jahres-Rechnung ist allerdings nur ein Richtwert. Eure Ersparnisse können exponentiell wachsen, wenn ihr das Geld auch noch investierst.