Spektakuläres Silvester in Wien nach zweijähriger Corona-Pause

Alles ist bereit für die größte Silvesterfeier Österreichs, bei dem sich rund 800.000 Menschen aus aller Welt an sechs Locations in der Wiener Innenstadt versammeln werden.

Die beliebteste Veranstaltung der Neujahrsfeier im Zentrum der österreichischen Hauptstadt namens “Silvesterpfad” wurde wegen der Pandemie für zwei Jahre abgesagt. Neben zahlreichen gastronomischen Spezialitäten können sich Fans aller Musikrichtungen in diesem Jahr auf einer rund anderthalb Kilometer langen Strecke mit Pop, Rock, Soul, House und traditionellem Walzer amüsieren.

Das Silvesterprogramm auf den Straßen Wiens beginnt um 14:00 Uhr und dauert bis zwei Stunden nach Mitternacht.

Neben musikalischen Live-Auftritten werden die Wiener und ihre Gäste von DJs unterhalten und zahlreiche Programme für Kinder wurden vorbereitet. „Silvesterpfad“ startet von der Freyung, über den Platz Am Hof, den Graben, den Platz vor dem Stefansdom, Kärtnerstraße bis Neuen Markt.

Besonders beliebt ist die Klassikbahn am Graben. In den Nachmittagsstunden werden auf diesem Platz, der sich nach ein paar Takten in einen Open-Air-Ballsaal verwandelt, kostenlose Walzerkurse angeboten. Traditionell wird um Mitternacht der Donauwalzer getanzt und die berühmte Pumerin-Uhr am Dom schlägt um Mitternacht. Die Pumerin-Uhr läutet nur zu besonderen Anlässen, und ihr Läuten wird von Radio- und Fernsehsendern mit den Klängen von Strauss übertragen.

Neben der Feier auf dem „Silvesterpfad“ stehen zahlreiche Ausstellungen, Konzerte, Opern und Operetten für die Besucher bereit. Die Wiener Staatsoper spielt an Silvester traditionell „Die Fledermaus“ von Johann Strauss, und der Neujahrsmorgen beginnt um 11:15 Uhr mit dem berühmten Konzert der Wiener Philharmoniker, das live vor dem Stephansdom übertragen wird.